Погода в субботу
2 марта в Баку и на Апшероне будет переменчивая погода, без осадков.
Ветер юго-восточный. Температура воздуха ночью от -1 до +3 градусов, днем будет +7+12.
По районам страны также осадки не ожидаются. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный.
Температура воздуха в низменности ночью от -3 до +2 градусов, днем +8+13. В горах ночью - 5-10 мороза, днем от -3 до + 2.
Ночью и утром на горных дорогах гололед.
Общество
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В конкурсе принимают участие более 1500 представителей Азербайджана и Турции В Баку при генеральном спонсорстве Azercell стартовали региональные соревнования «Robotex Turkiye», являющиеся частью серии фестивалей по робототехнике. Церемония открытия мероприятия состоялась при участии чрезвычайного и полномочного посла Турецкой Республики в нашей стране Джахита Багчи, советника президента Azercell Окана Чимена, ректора Нахчыванского государственного университета Эльбруса Исаева, директора Государственного агентства по науке и высшему образованию Улькер Саттаровой, президента компании «Robotex Turkiye» Орхана Чевика и других уполномоченных лиц.
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- 2 март 2024, 12:26
В воскресенье, 3 марта в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, подует умеренный юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит +1 +5°, днем +7 +12°, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.
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- 2 март 2024, 10:49
В феврале в Азербайджане была выявлено 514 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил Оперативный штаб при Кабинете Министров.
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- 1 март 2024, 17:56
Ровнаг Абдуллаев на предстоящей 2 апреля отчетно-выборной конференции AFFA (Ассоциация футбольных федераций Азербайджана) не будет больше выдвигать свою кандидатуру на пост президента главной футбольной организации страны.
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