Погода в субботу

2 марта в Баку и на Апшероне будет переменчивая погода, без осадков.

Ветер юго-восточный. Температура воздуха ночью от -1 до +3 градусов, днем будет +7+12.

По районам страны также осадки не ожидаются. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный.

Температура воздуха в низменности ночью от -3 до +2 градусов, днем +8+13. В горах ночью - 5-10 мороза, днем от -3 до + 2.

Ночью и утром на горных дорогах гололед.