Погода во вторник
15 октября вечером в столице и на Апшероне ожидаются небольшие осадки. Ветер северо-восточный, который перейдет в юго-восточный. Температура воздуха ночью +12+16°, днем будет +17+20°. Влажность днем и ночью 60-70 %.
По регионам страны продолжатся осадки с грозами. Местами осадки будуи интенсивными. Ветер восточный, умеренный. В низменности днем температура воздуха +16+21°, в горах будет + 10+15°.
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- Экономика
- 14 октябрь 2024 14:50
Общество
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- 14 октябрь 2024, 22:57
Футбольная сборная Азербайджана 14 октября проиграла в домашнем матче Лиги наций УЕФА команде Словакии со счетом 1:3.
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- 14 октябрь 2024, 15:53
Повышается размер штрафов за засорение окружающей среды табачными изделиями и бытовыми отходами. Поправки в Кодекс об административных правонарушениях по этому вопросу уже прошли первое чтение в Милли Меджлисе (Национальном собрании).
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- 14 октябрь 2024, 14:11
Лидер в области инноваций и скорости компания "Bakcell" является партнером Инновационного Саммита "INMerge" - крупнейшего инновационного саммита в регионе. Благодаря этому партнерству, Bakcell продемонстрирует свои инновационные технологии и решения на основе искусственного интеллекта в Азербайджане.
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- 14 октябрь 2024, 13:52
9 октября подразделения Береговой охраны Госпогранслужбы в территориальных водах Азербайджана на Каспии обнаружила на воде 85 упаковок. В них было более 111 тысяч коробок различных видов сигарет на сумму около 330 000 манат. Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы.
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