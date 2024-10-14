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(5 часов назад)
Погода во вторник

Погода во вторник

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Погода во вторник

15 октября вечером в столице и на Апшероне ожидаются небольшие осадки. Ветер северо-восточный, который перейдет в юго-восточный. Температура воздуха ночью +12+16°, днем будет +17+20°. Влажность днем и ночью  60-70 %.

По регионам страны продолжатся осадки с грозами. Местами осадки будуи интенсивными. Ветер восточный, умеренный. В низменности днем температура воздуха +16+21°, в горах будет + 10+15°.

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