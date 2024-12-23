Погода во вторник
24 декабря в столице осадки не ожидаются. Утром и вечером местами туман. Ветер юго-западный, который вечером перейдет в северо-западный.
Температура воздуха ночью +5+7°, днем будет +8+12°. Влажность 80-90%.
Осадков в стране также не ожидается. Местами туман, умеренный западный ветер.
В низменности ночью от -1° мороза до +4°, днем +10+14°. В горах ночью до - 6° мороза, днем +3+8°.
Общество
-
Самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании AZAL рано утром 25 декабря потерпел крушение близ города Актау.
-
Самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании AZAL рано утром 25 декабря потерпел крушение близ города Актау.
-
Самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании AZAL рано утром 25 декабря потерпел крушение близ города Актау.
-
- 25 декабрь 2024, 19:18
«Азербайджанские авиалинии» (AZAL) приостановили полеты из Баку в Грозный и Махачкалу до завершения расследования причин крушения в Актау самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку-Грозный.
Написать отзыв