Погода во вторник

24 декабря в столице осадки не ожидаются. Утром и вечером местами туман. Ветер юго-западный, который вечером перейдет в северо-западный.

Температура воздуха ночью +5+7°, днем будет +8+12°. Влажность 80-90%.

Осадков в стране также не ожидается. Местами туман, умеренный западный ветер.

В низменности ночью от -1° мороза до +4°, днем +10+14°. В горах ночью до - 6° мороза, днем +3+8°.