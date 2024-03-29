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(4 часа назад)
Полиция изъяла  50 кг наркотиков

Полиция изъяла  50 кг наркотиков

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Полиция изъяла  50 кг наркотиков

28 марта полицейские обнаружили и изъяли более 50 килограммов наркотиков, говорится в пресс-службы МВД.

Из незаконного оборота изъято:  более 6,8 кг героина, около 39 кг марихуаны, более 2,7 кг опия, более 2 кг метамфетамина, а также 2155 таблеток метадона. Где и у кого именно изъяты наркотики не сообщается.

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