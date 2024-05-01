Понижение температуры продолжится
Понижение температуры продолжится
2 мая в Баку и на Апшероне осадки не ожидаются, Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью составит +13+16, днем будет +19+23 градуса.
По районам страны осадки пройдут в северном и западном регионах. Местами пройдут грозы с градом. Утром и вечером мутан, Ветер восточный, порывистый.
Температура воздуха в низменности ночью +11+16, днем +23+28 градусов. В горах +7+12, днем + 15+20 градусов.
Общество
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- 1 май 2024, 17:18
Трое должностных лиц Республиканского санитарно-карантинного центра привлечены к уголовной ответственности, сообщили Генеральная прокуратура и Минздрава Азербайджана.
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- 30 апрель 2024, 20:46
Минувшей ночью два автохулигана устроили гонку в центре города. В результате, произошла цепная авария. Оба автохулигана столкнулись с машиной, которую они обгоняли. Далее три машины влетели в автомобили, припаркованные у тротуара.
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Школьники, проходящие подготовку к международным олимпиадам при поддержке Azercell, завоевали еще 10 медалей С 16 по 21 апреля 2024 года в городе Шумен (Болгария) прошел турнир высокого уровня по информатике. Представители Азербайджана, проходящие подготовку к международным олимпиадам по информатике в рамках партнерства ООО «Azercell Telecom» с Министерством науки и образования, добились успешных результатов на этом конкурсе знаний. Школьники, принявшие участие в олимпиаде в онлайн-формате, завоевали в общей сложности 10 медалей, в числе которых 5 серебряных медалей в старшей возрастной группе и 5 бронзовых медалей в младшей возрастной группе.
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- 30 апрель 2024, 16:30
Продолжающиеся репрессии против журналистов и активистов в Азербайджане достигли вчера нового пика после задержания председателя Центра мониторинга выборов и демократического образования Анара Мамедли по обвинению в контрабанде. Этот арест является частью более широкой схемы, в рамках которой за последние месяцы по аналогичным обвинениям были задержаны около 20 журналистов и общественных активистов. Эти лица и их сторонники оспаривают обвинения, связывая их со своей профессиональной деятельностью и заявляя о политических мотивах.
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