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(14 часов назад)
Понижение температуры продолжится

Понижение температуры продолжится

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Понижение температуры продолжится

2 мая в Баку и на Апшероне осадки не ожидаются, Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью составит +13+16, днем будет +19+23 градуса.

По районам страны осадки пройдут в северном и западном регионах. Местами пройдут грозы с градом. Утром и вечером мутан, Ветер восточный, порывистый.

Температура воздуха в низменности ночью +11+16, днем +23+28 градусов. В горах +7+12, днем + 15+20 градусов.

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