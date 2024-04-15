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(7 минут назад)
Потеплеет

Потеплеет

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Потеплеет

16 апреля в Баку и на Абшероне будет переменчивая погода без осадков. Температура воздуха ночью составит + 8+13°, днем будет +18+23°.

По районам страны также осадки не ожидаются. Местами туман. Ветер восточный.

Температура воздуха в низменности ночью составит+ 8+13°, днем будет + 22+27°. В горах ночью от -1° до +4°, днем +7+12° градусов.

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