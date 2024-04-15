Потеплеет
16 апреля в Баку и на Абшероне будет переменчивая погода без осадков. Температура воздуха ночью составит + 8+13°, днем будет +18+23°.
По районам страны также осадки не ожидаются. Местами туман. Ветер восточный.
Температура воздуха в низменности ночью составит+ 8+13°, днем будет + 22+27°. В горах ночью от -1° до +4°, днем +7+12° градусов.
Общество
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- 15 апрель 2024, 15:08
На фоне бурной ближневосточной геополитики недавние столкновения между Ираном и Израилем вызвали волну беспокойства далеко за пределами двух враждующих стран. На этом фоне Азербайджан находится в деликатном положении, ориентируясь в сложной сети региональной динамики и одновременно защищая свои собственные интересы и стабильность.
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- 15 апрель 2024, 13:00
Сотрудники лидирующего мобильного оператора поделились своими знаниями и опытом с воспитанниками «Детских Деревень SOS Азербайджан» К очередному этапу проекта «Молодежь может!», нацеленного на повышение уровня знаний и навыков молодых людей, нуждающихся в особой заботе, присоединилось еще 20 участников в возрасте от 15 до 23 лет. В рамках программы специалист департамента Управления Человеческим Капиталом Azercell Гюнай Гулиева провела тренинг по эффективному общению, планированию карьеры, составлению резюме и подготовке к собеседованию. Для платформы Сообщества «YouthLinks» также были сняты обучающие видеоролики, описывающие процессы подготовки к собеседованию и самопрезентации.
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- 15 апрель 2024, 10:47
В марте Европейский Суд по Правам Человека вынес дюжину решений и постановлений против Азербайджана по самым разным делам — от уже примелькавшихся нарушений во время выборов до имущественных споров. Среди них было и достаточно экзотическое для европейской юриспруденции по нашей стране: «дело А и другие против Азербайджана» (no. 17184/18), касающееся целого букета нарушений против 24 трансгендеров, т. е. мужчин, идентифицирующих себя как женщины. Дело интересно в первую очередь тем, что правительство впервые признало наличие проблем у этой категории граждан.
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- 13 апрель 2024, 13:41
В воскресенье, 14 апреля в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, подует юго-западный ветер.
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