16 апреля в Баку и на Абшероне будет переменчивая погода без осадков. Температура воздуха ночью составит + 8+13°, днем будет +18+23°.

По районам страны также осадки не ожидаются. Местами туман. Ветер восточный.

Температура воздуха в низменности ночью составит+ 8+13°, днем будет + 22+27°. В горах ночью от -1° до +4°, днем +7+12° градусов.