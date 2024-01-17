Причины снижения ВВП в Азербайджане в долларовом выражении

После последовательных девальваций в 2015 году Азербайджан изо всех сил пытается вернуться к докризисному экономическому уровню, что вызывает обеспокоенность по поводу общей траектории роста страны. Несмотря на увеличение валового внутреннего продукта (ВВП) на 1,1% в 2023 году, достигнув 123 миллиардов манатов (приблизительно 72,3 миллиарда долларов), страна отстает от аналогичных показателей в регионе.

В то время как Центральный банк Азербайджана прогнозирует скромный реальный экономический рост в 3-3,5 процента в 2024 году, при этом ожидается, что вклад ненефтегазового сектора составит 5-5,5 процента, некоторые эксперты утверждают, что эти цифры не отражают существенного восстановления. Этот рост бледнеет по сравнению с соседними странами, такими как Грузия (7,5 процента), Армения (8,3 процента), Россия (3,5 процента) и Казахстан (4,9 процента), что подчеркивает экономические проблемы Азербайджана.

Руфат Гулиев, член комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, признает положительную тенденцию после пандемии, но отмечает, что экономический рост в Азербайджане остается ниже мировых стандартов. В интервью Turan он объясняет замедление роста сокращением добычи нефти и стабилизацией цен на газ. Однако он подчеркивает сдвиг в сторону развития ненефтяного сектора, при этом более 50 процентов ВВП в настоящее время приходится не на нефтяную промышленность.

Гулиев подчеркивает важность диверсификации и укрепления экономики для устойчивого роста, выражая оптимизм по поводу последствий крупномасштабного восстановления и строительства на недавно освобожденных территориях. Он ожидает усиления экономического роста, прогнозируя общий рост на 3,5 процента и рост ненефтяного сектора на 5 процентов в 2024 году.

Экономист Натиг Джафарли, с другой стороны, выражает обеспокоенность по поводу влияния девальвации на ВВП Азербайджана в долларовом выражении. Несмотря на достижение 72,3 миллиарда долларов, текущий ВВП в долларах остается несравнимым с уровнями до девальвации. Джафарли объясняет Радио Азадлыг более низкие темпы роста в 2023 году такими факторами, как более низкие, чем ожидалось, цены на нефть, снижение добычи нефти и системные проблемы, такие как несовершенная налогово-таможенная политика, недостаточная поддержка малого бизнеса и закрытая сухопутная граница.

Джафарли утверждает, что вклад ненефтяного сектора в ВВП ограничен, и даже 10-процентное увеличение окажет незначительное влияние. Он критикует классификацию правительством определенных секторов, таких как электроэнергетика и добыча золота, как ненефтяные, утверждая, что они тоже подпадают под сферу ресурсной экономики.

По мере того, как Азербайджан сталкивается с этими вызовами, растет консенсус в отношении того, что устойчивое экономическое развитие требует решения системных проблем, стимулирования роста ненефтяного сектора.