Визит Джейхуна Байрамова в Уганду

Министре иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 17 января отбыл с рабочим визитом в Уганду. Цель визита министра в африканскую страну - участие в 19-м саммите глав государств и правительств стран-участниц Движения неприсоединения.

На саммите Азербайджан передаст председательствов Движении неприсоединения Уганде.

В рамках визита Байрамов также проведет ряд двусторонних встреч с местными и зарубежными официальными лицами.