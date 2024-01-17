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(3 часа назад)
Визит Джейхуна Байрамова в Уганду

Визит Джейхуна Байрамова в Уганду

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Визит Джейхуна Байрамова в Уганду

Министре иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 17 января отбыл с рабочим визитом в Уганду. Цель визита министра в африканскую страну -  участие в 19-м саммите глав государств и правительств стран-участниц Движения неприсоединения.

На саммите Азербайджан передаст председательствов Движении неприсоединения Уганде.

В рамках визита Байрамов также проведет ряд двусторонних встреч с местными и зарубежными официальными лицами.

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