В Госкомитете по работе с диаспорой прошла встреча с шейхом мусульман Грузии

В Госкомитете по работе с диаспорой прошла встреча с шейхом мусульман Грузии

17 января председатель Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана Фуад Мурадов встретился с шейхом Управления Мусульман Грузии Фаигом Набиевым.

По сообщению Госкомитета по делам диаспоры, Набиев прибыл в Баку по приглашению председателя Управления Мусульман Кавказа шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде.

На встрече обсуждались вопросы азербайджано-грузинского сотрудничества, основанного на принципах дружбы, стратегического партнерства, и добрососедства.

В настоящее время в городах Тбилиси, Марнеули, Гардабани, Болниси и Дманиси в Грузии действуют «интеграционные и образовательные центры, услугами которых ежегодно пользуются более 1500 азербайджанцев». В целях интеграции азербайджанцев, проживающих в соседней стране, в обществе реализуются специальные проекты, оказывается бесплатная юридическая помощь, говорится в сообщении.