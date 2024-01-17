В Госкомитете по работе с диаспорой прошла встреча с шейхом мусульман Грузии
В Госкомитете по работе с диаспорой прошла встреча с шейхом мусульман Грузии
17 января председатель Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана Фуад Мурадов встретился с шейхом Управления Мусульман Грузии Фаигом Набиевым.
По сообщению Госкомитета по делам диаспоры, Набиев прибыл в Баку по приглашению председателя Управления Мусульман Кавказа шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде.
На встрече обсуждались вопросы азербайджано-грузинского сотрудничества, основанного на принципах дружбы, стратегического партнерства, и добрососедства.
В настоящее время в городах Тбилиси, Марнеули, Гардабани, Болниси и Дманиси в Грузии действуют «интеграционные и образовательные центры, услугами которых ежегодно пользуются более 1500 азербайджанцев». В целях интеграции азербайджанцев, проживающих в соседней стране, в обществе реализуются специальные проекты, оказывается бесплатная юридическая помощь, говорится в сообщении.
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