  • contact.az Contact
  • Баку
  • Overcast70 C
  • Пятница, 19 январь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(3 часа назад)
В Госкомитете по работе с диаспорой прошла встреча с шейхом мусульман Грузии

В Госкомитете по работе с диаспорой прошла встреча с шейхом мусульман Грузии

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

В Госкомитете по работе с диаспорой прошла встреча с шейхом мусульман Грузии

17 января председатель Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана Фуад Мурадов встретился с шейхом Управления Мусульман Грузии Фаигом Набиевым.

По сообщению Госкомитета по делам диаспоры, Набиев прибыл в Баку по приглашению председателя Управления Мусульман Кавказа шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде.

На встрече обсуждались вопросы азербайджано-грузинского сотрудничества, основанного на принципах дружбы, стратегического партнерства, и добрососедства.

В настоящее время в городах Тбилиси, Марнеули, Гардабани, Болниси и Дманиси в Грузии действуют «интеграционные и образовательные центры, услугами которых ежегодно пользуются более 1500 азербайджанцев». В целях интеграции азербайджанцев, проживающих в соседней стране, в обществе реализуются специальные проекты, оказывается бесплатная юридическая помощь, говорится в сообщении.

Написать отзыв

Политика

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей