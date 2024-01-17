Микяил Джаббаров хочет развивать бизнесс через TikTok
Микяил Джаббаров хочет развивать бизнесс через TikTok
Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провел в Давосе встречу с вице-президентом социальной сети TikTok Хелен Лерш.
Как написал в своем аккаунте на платформе X Микяил Джаббаров, он обсудил с вице-президентов TikTok мнениями о развитии системы стартап в Азербайджане для презентации потенциала бизнеса.
-
- Политика
- 17 январь 2024 17:37
-
Политика
-
- 18 январь 2024, 23:21
Соединенные Штаты заявили в четверг, что приветствуют мирные шаги между Арменией и Азербайджаном и настоятельно призывают стороны заключить мирное соглашение "чем раньше, тем лучше".
-
- 18 январь 2024, 17:53
Вопросы развития связей между Азербайджаном и Словакией в сфере обороны 18 января были обсуждены в Баку на встрече руководителей министров военных двух стран – Закира Гасанова и Роберта Калиняка.
-
- 18 январь 2024, 16:03
Председатель политического комитета партии «Республиканская альтернатива» выступил с предложением снизить налог с доходов субъектов микропредпринимательства с 20% до 1%. В своем телеграмм-канале Мамедов отметил, что в стране 350 тысяч человек прошли регистрацию в качестве субъектом микропредпринимательства.
-
- 18 январь 2024, 15:42
В Бакинском апелляционном суде 18 января под председательством Джавида Гусейна состоялось рассмотрение жалобы журналистки Севиндж Вагифгызы на отказ в переводе под домашний арест. Как сообщил Turan адвокат Эльчин Садыгов, апелляционная инстанция, не удовлетворив жалобу, оставил в силе решение Хатаинского районного суда.
Написать отзыв