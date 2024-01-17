Микяил Джаббаров хочет развивать бизнесс через TikTok

Председатель политического комитета партии «Республиканская альтернатива» выступил с предложением снизить налог с доходов субъектов микропредпринимательства с 20% до 1%. В своем телеграмм-канале Мамедов отметил, что в стране 350 тысяч человек прошли регистрацию в качестве субъектом микропредпринимательства.