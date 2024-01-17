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(3 часа назад)
Микяил Джаббаров хочет развивать бизнесс через TikTok

Микяил Джаббаров хочет развивать бизнесс через TikTok

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Микяил Джаббаров хочет развивать бизнесс через TikTok

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провел в Давосе встречу с вице-президентом социальной сети TikTok Хелен Лерш.

Как написал в своем аккаунте на платформе X  Микяил Джаббаров, он обсудил с вице-президентов TikTok мнениями о развитии системы стартап в Азербайджане для презентации потенциала бизнеса.

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