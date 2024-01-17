Апелляционный суд оставил Тофига Ягублу под стражей

Бакинский апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу оппозиционного политика на отказ в переводе под домашний арест.

Как сообщил Turan адвокат Агыль Лайыдж, судебное заседание прошло «в напряженной атмосфере».

«Тофиг Ягублу выразил резкий протест против выдвинутых против него сфальсифицированных обвинений. Его вывели из зала суда и процесс продолжался без его участия. Наша жалоба не была удовлетворена», - сказал адвокат.

При этом суд никак не обосновал свое решение.

«В такого рода делах не бывает обоснований, решения принимаются на основе шаблонных выражений. Функции судебного надзора не осуществляются», - сказал адвокат.

* Ягублу был арестован 14 декабря по обвинению в мошенничестве и незаконном изготовлении документов. Он отверг обвинения и назвал их сфальсифицированными.

Ранее политик неоднократно подвергался уголовному и административному преследованию. Международные организации признали его узником совести.