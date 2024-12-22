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Противоречивая лесная политика Министерства экологии
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Противоречивая лесная политика Министерства экологии

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана (МЭПР) сообщило о масштабных усилиях по лесовосстановлению по всей стране, высадив десятки тысяч саженцев для расширения лесных площадей. Однако критики утверждают, что министерство одновременно способствует вырубке лесов посредством сдачи земель в аренду частным компаниям.

В четверг сотрудники МЭПР и региональные лесники высадили более 5000 саженцев в Шабране и Губе, вдоль трассы Баку-Губа и на горных террасах. По словам Рамика Аскерова, представителя Службы развития лесного хозяйства, по всей стране в ходе лесовосстановления в таких регионах, как Сабирабад, Товуз, Шемаха, Шеки и Габала, за один день было посажено более 35 000 деревьев.

Несмотря на эти инициативы, МЭПР сталкивается с обвинениями в соучастии в вырубке лесов. Местные СМИ освещали случай в Шеки, где 800 гектаров леса были незаконно вырублены компанией Monte Ferro, обвиняемой в подготовке земли для ореховых садов с 2021 года. Министерство внутренних дел Азербайджана подтвердило инцидент, который привел к задержанию президента Monte Ferro Гафара Демирчи и более десяти сотрудников. Демирчи был освобожден  судом после уплаты штрафа в размере 8 миллионов манатов (4,7 миллиона долларов США).

МЭПР не прокомментировало арест Демирчи или дело о вырубке леса в Шеки. На его официальном сайте нет информации об инциденте, и министерство, грубо нарушая законодательство в области доступа к информации,  не ответило на письменный запрос информационного агентства Turan относительно его ответственности за предоставление прав землепользования Монте-Ферро.

Критики говорят, что двойная роль министерства как управителя охраны окружающей среды и регулятора аренды земли создает конфликты интересов. «С одной стороны, они сажают деревья, с другой — допускают их разрушение», — сказал местный защитник окружающей среды, попросивший не называть его.

Противоречия возникают в то время, когда Азербайджан стремится повысить свою экологическую репутацию посредством кампаний по восстановлению лесов. Однако инцидент в Шеки и другие подобные случаи рискуют подорвать доверие общественности к приверженности министерства устойчивому развитию.

Компания Monte Ferro не сделала публичного заявления, а попытки связаться с компанией для получения комментариев не увенчались успехом.

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