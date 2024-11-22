Рейс Lufthansa совершил аварийную посадку в Баку из-за чрезвычайной ситуации со здоровьем пассажиров
Рейс Lufthansa совершил аварийную посадку в Баку из-за чрезвычайной ситуации со здоровьем пассажиров
Авиалайнер Lufthansa, следовавший из Мумбаи в Мюнхен, совершил аварийную посадку в Международном аэропорту имени Гейдара Алиева в среду утром после того, как у одного из пассажиров внезапно возникла чрезвычайная ситуация, сообщили представители аэропорта.
Самолет Airbus A350 благополучно приземлился в Баку в 06:47 по местному времени (02:47 по Гринвичу) после запроса командира рейса о незапланированной остановке, подтвердили в заявлении администрации аэропорта.
Медицинский персонал был в режиме ожидания, когда самолет приземлился. Пострадавшему пассажиру была оказана немедленная первая помощь в аэропорту, а затем он был передан бригаде скорой помощи для дальнейшего лечения.
Состояние пассажира и подробности проблемы со здоровьем не разглашаются. Lufthansa пока не прокомментировала инцидент.
Рейс возобновил свой путь в Мюнхен после задержки. Аварийные посадки по медицинским причинам редки, но подчеркивают готовность авиации и медицинских бригад быстро реагировать на чрезвычайные ситуации в полете.
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