Религиозный активист подвергся физическому давлению в тюремном заключении
Активист Движения «Мусульманское единство» (ДМЕ) Бахтияр Бабашов, отбывающий тюремное наказания в исправительном учреждении N17 подвергся физическому давлению. Об этом сообщила его супруга, журналистка и правозащитница Арзу Абдулла.
30 ноября она провела акцию протеста перед колонией, где муж отбывает наказание.
Она потребовала положить конец насилию против ее мужа и других заключенных.
“Предлогом нападения на Бахтияра стало то, что у него длинная куртка. Я забирала его куртку на стирку, и он вынужден был надеть другую, длинную верхнюю одежду.
Из-за этого начальник режима колонии Самид Гафаров напал на Бахтияра, схватил за грудь и ударил его об стенку, потом ударил еще кулаком. Гафаров и ранее совершал незаконные действия против Бахтияра и других заключенных», - рассказала А.Абдулла.
Она отметила, что в ИУ-17, вновь прибывших заключенных помещают на 1 месяц на так называемый «карантин».
«В этот период зачастую приносимые заключенным передачи – продукты, вещи не дают им, и выставляют на продажу в тюремном магазине. Что значит – зариться на сахар, чай, заключенных?», - отметила Абдулла.
Она сказала, что в связи с тем, что начальник режима ударил ее мужа, она пожаловалась в Пенитенциарную службу Азербайджана. Однако в Пенитенциарной службе ей ответили, что Гафаров «не ударял» ее мужа.
Получить комментарии в Пенитенциарной службе не удалось.
Активист Движения «Мусульманское единство» Бахтияр Бабашев был арестован в марте 2023 г. по обвинению в незаконном обороте наркотиков. В октябре того же года, суд приговорил его к 4 годам лишения свободы. Правозащитники признали его политзаключенным.
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