США приостановили стратегическое партнерство с Грузией

Соединенные Штаты заявили в субботу, что приостановили стратегическое партнерство с Грузией после решения властей Грузии остановить процесс вступления в Евросоюз и жестокого подавления правительством протестующих в ходе третьей ночи демонстраций подряд, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.

«Различные антидемократические действия «Грузинской мечты» нарушают основные принципы стратегического партнерства США и Грузии», — заявил в официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

«В результате США приостановили действие этого механизма», — добавил он.

Десятки демонстрантов были арестованы в ходе столкновений с полицией после того, как сотни тысяч людей вышли на улицы в четверг вечером и были разогнаны полицией с применением водометов и слезоточивого газа.

В субботу вечером протестующие вернулись, заблокировав проспект Руставели в Тбилиси и прилегающие улицы. Полиция также применила гоубую силу против представителей СМИ и водометы, чтобы оттеснить протестующих от проспекта Руставели.

Подавление протестов вызвало международное осуждение.

«Мы осуждаем чрезмерную силу, примененную против грузин, реализующих свою свободу протеста, и приостановили наше стратегическое партнерство с Грузией», — заявил в субботу Мэтт Миллер. «Решение «Грузинской мечты» приостановить вступление в ЕС является предательством грузинской конституции».

«Мы повторяем наш призыв к правительству Грузии вернуться на евроатлантический путь, провести прозрачное расследование всех нарушений на парламентских выборах и отменить антидемократические законы, ограничивающие свободу собраний и выражения мнений», — добавил он.

ЕС, а также ряд европейских стран, таких как Франция, Украина, Польша, Швеция, Литва, Великобритания и другие также выразили обеспокоенность.