США приостановили стратегическое партнерство с Грузией
Соединенные Штаты заявили в субботу, что приостановили стратегическое партнерство с Грузией после решения властей Грузии остановить процесс вступления в Евросоюз и жестокого подавления правительством протестующих в ходе третьей ночи демонстраций подряд, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.
«Различные антидемократические действия «Грузинской мечты» нарушают основные принципы стратегического партнерства США и Грузии», — заявил в официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.
«В результате США приостановили действие этого механизма», — добавил он.
Десятки демонстрантов были арестованы в ходе столкновений с полицией после того, как сотни тысяч людей вышли на улицы в четверг вечером и были разогнаны полицией с применением водометов и слезоточивого газа.
В субботу вечером протестующие вернулись, заблокировав проспект Руставели в Тбилиси и прилегающие улицы. Полиция также применила гоубую силу против представителей СМИ и водометы, чтобы оттеснить протестующих от проспекта Руставели.
Подавление протестов вызвало международное осуждение.
«Мы осуждаем чрезмерную силу, примененную против грузин, реализующих свою свободу протеста, и приостановили наше стратегическое партнерство с Грузией», — заявил в субботу Мэтт Миллер. «Решение «Грузинской мечты» приостановить вступление в ЕС является предательством грузинской конституции».
«Мы повторяем наш призыв к правительству Грузии вернуться на евроатлантический путь, провести прозрачное расследование всех нарушений на парламентских выборах и отменить антидемократические законы, ограничивающие свободу собраний и выражения мнений», — добавил он.
ЕС, а также ряд европейских стран, таких как Франция, Украина, Польша, Швеция, Литва, Великобритания и другие также выразили обеспокоенность.
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