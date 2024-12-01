Парализованный активист возобновил сухую голодовку
Арестованный активист, инвалид первой группы Фамиль Халилов с 28 ноября возобновил сухую голодовку в Бакинском следственном изоляторе.
В настоящее время, он отказывается от еды, воды, лекарств, сообщила его жена Кичикханым Халилова.
«Сегодня я говорила с Фамилем по телефону. Из-за отказа от приема лекарств, он по ночам не может спать.
На Фамиля плохо повлияло не выполнение данного ему обещания о том, что он будет переведен под домашний арест.
Такое обещание ему было дано во время проведения COP29, после чего он прекратил 88-дневную голодовку. Однако 28 ноября суд не освободил его. Теперь Фамиль держит сухую голодовку», - отметила Халилова.
Получить комментарии в Пенитенциарной службе не удалось.
* Фамиль Халилов – инвалид с парализованными руками, был задержан 2 мая по обвинению по статье 234.4.3 УК (изготовление, транспортировка, хранение наркотиков в крупном размере с целью сбыта). Активисту избрана мера пресечения в виде 4 месяцев лишения свободы. Эта статья предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.
Его близкие утверждают, что истинная причина - критические посты в адрес властей в социальных сетях.
15 августа Халилов начал голодовку с требованием своего освобождения.
Общество
-
- 1 декабрь 2024, 11:39
Активист Движения «Мусульманское единство» (ДМЕ) Бахтияр Бабашов, отбывающий тюремное наказания в исправительном учреждении N17 подвергся физическому давлению. Об этом сообщила его супруга, журналистка и правозащитница Арзу Абдулла. 30 ноября она провела акцию протеста перед колонией, где муж отбывает наказание. Она потребовала положить конец насилию против ее мужа и других заключенных.
-
- 30 ноябрь 2024, 14:57
В первый календарный день зимы в Баку и на Абшеронском полуострове погода будет переменно облачной, временами пасмурной.
-
- 30 ноябрь 2024, 14:45
Гражданин Алжира Шуайб Бендемаг, 2002 года рождения, был задержан при попытке перехода из Азербайджана в Россию в Худатском 23 ноября в 19 :00.
-
- 30 ноябрь 2024, 12:08
В Азербайджане много говорят о важности перехода на зеленую энергетику и экологические технологии, но реализация остается в основном ограничена крупными государственными компаниями. Строятся солнечные поля и ветряные турбины, однако государственный и малый частный бизнес исключены из государственной программы «О геологическом изучении недр и рациональном использовании сырья (2020–2024 годы)» и пяти аналогичных инициатив.
Написать отзыв