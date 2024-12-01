Парализованный активист возобновил сухую голодовку

Арестованный активист, инвалид первой группы Фамиль Халилов с 28 ноября возобновил сухую голодовку в Бакинском следственном изоляторе.

В настоящее время, он отказывается от еды, воды, лекарств, сообщила его жена Кичикханым Халилова.

«Сегодня я говорила с Фамилем по телефону. Из-за отказа от приема лекарств, он по ночам не может спать.

На Фамиля плохо повлияло не выполнение данного ему обещания о том, что он будет переведен под домашний арест.

Такое обещание ему было дано во время проведения COP29, после чего он прекратил 88-дневную голодовку. Однако 28 ноября суд не освободил его. Теперь Фамиль держит сухую голодовку», - отметила Халилова.

Получить комментарии в Пенитенциарной службе не удалось.

* Фамиль Халилов – инвалид с парализованными руками, был задержан 2 мая по обвинению по статье 234.4.3 УК (изготовление, транспортировка, хранение наркотиков в крупном размере с целью сбыта). Активисту избрана мера пресечения в виде 4 месяцев лишения свободы. Эта статья предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

Его близкие утверждают, что истинная причина - критические посты в адрес властей в социальных сетях.

15 августа Халилов начал голодовку с требованием своего освобождения.