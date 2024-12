Протесты в Тбилиси усиливаются, поскольку оппозиционные партии призывают к немедленному освобождению задержанных (видео)

Столкновения между протестующими и полицией по борьбе с беспорядками вспыхнули ночью в Тбилиси, демонстранты возвели импровизированные баррикады возле парламента Грузии, а правоохранительные органы применили водометы и слезоточивый газ для разгона толпы. Несмотря на усилия полиции по борьбе с беспорядками, протестующие переместились на проспект Чавчавадзе возле Тбилисского государственного университета, возобновив свое сопротивление.

В совместном заявлении четыре оппозиционные партии, преодолевшие избирательный порог, пообещали юридическую, информационную и медицинскую поддержку демонстрантам, требуя немедленного освобождения всех задержанных. «Правительство и парламент нелегитимны. Я останусь президентом, пока не будут избраны законные власти», — заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, что еще больше обострило политический кризис.

Напряженность на улицах

Министерство внутренних дел заявило, что протест перешел в насилие, ссылаясь на попытки участников прорваться через ограждения парламента. Однако протестующие обвинили правительство в применении чрезмерной силы, бросая в полицию фейерверки и предметы в ответ. Беспорядки нарушили движение транспорта, демонстранты разжигали костры и возводили баррикады из покрышек, чтобы перекрыть ключевые маршруты.

Протестующие провели ночь под усиленным надзором полиции, получая еду и припасы от сторонников. Полиция по борьбе с беспорядками периодически атаковала их водометами и газом, но не смогла полностью очистить демонстрантов.

Политические последствия

По мере углубления политического противостояния академические институты и известные организации дистанцируются от правящей партии «Грузинская мечта». Преподаватели Тбилисского государственного университета осудили подход правительства, а несколько дипломатов и государственных служащих, включая посла Грузии в США, подали в отставку.

Европейские лидеры и организации все чаще критикуют грузинское правительство. Польша и США выступили с заявлениями, призывающими Тбилиси обеспечить демократические процессы. Тем временем бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария обвинил «Грузинскую мечту» в подрыве демократии.

Требования протеста

Протесты, вызванные недовольством из-за приостановленных переговоров о членстве в ЕС и обвинениями в содействии правительства интересам России, получили широкую поддержку. Семьи ветеранов Августовской войны, спортивные деятели и гражданские организации присоединились к крику о европейской интеграции.

Ситуация остается напряженной, без признаков разрешения. К полудню протестующие на проспекте Чавчавадзе проявили решимость, сохраняя свое присутствие, несмотря на продолжающееся давление полиции. «Грузия находится в глубоком кризисе», — заявила президент Зурабишвили, призвав к стабильности и законному управлению.

Протесты подчеркивают растущее недовольство в Грузии, которая борется между своими европейскими устремлениями и политическими разногласиями.

