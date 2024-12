Tbilisidə etirazlar şiddətlənir: müxalifət partiyaları həbs olunanların dərhal azad edilməsini tələb edir (video)

Tbilisidə gecə saatlarında etirazçılarla xüsusi təyinatlı polis arasında qarşıdurmalar baş verib. Etirazçılar Gürcüstan parlamentinin qarşısında müvəqqəti barrikadalar quraraq müqavimət göstərib, polis isə su şırnaqları və gözyaşardıcı qazdan istifadə edərək izdihamı dağıtmağa çalışıb. Xüsusi təyinatlıların səylərinə baxmayaraq, etirazçılar Tbilisi Dövlət Universitetinin yaxınlığındakı Çavçavadze prospektinə keçərək müqaviməti davam etdirib.

Seçki baryerini keçmiş dörd müxalifət partiyası birgə bəyanat yayaraq etirazçılara hüquqi, informasiya və tibbi yardım göstərəcəklərini bildirib və bütün həbs olunanların dərhal azad edilməsini tələb edib. "Hökumət və parlament qeyri-legitimdir. Mən legitim hakimiyyət seçilənə qədər prezident olaraq qalacağam," deyə Gürcüstan prezidenti Salome Zurabişvili bəyan edib və siyasi böhranı dərinləşdirib.

Küçələrdə Gərginlik

Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyi etirazların zorakılıq xarakteri aldığını və iştirakçıların parlamentin baryerlərini aşmağa cəhd etdiyini bildirib. Etirazçılar isə hökuməti həddindən artıq güc tətbiq etməkdə ittiham edərək, polislərə fişəng və müxtəlif əşyalar atıb. Qarışıqlıq səbəbindən avtomobil hərəkəti dayandırılıb, etirazçılar təkərlər yandıraraq əsas yolları bağlayıb.

Etirazçılar gecəni ağır polis nəzarəti altında keçirərək tərəfdarlarından ərzaq və ləvazimat alıblar. Xüsusi təyinatlılar su şırnaqları və qazdan istifadə etməklə vaxtaşırı hücumlar etsələr də, nümayişçiləri tamamilə dağıda bilməyiblər.

Siyasi Nəticələr

Siyasi böhran dərinləşdikcə akademik müəssisələr və aparıcı təşkilatlar hakim Gürcü Arzusu partiyasından uzaqlaşır. Tbilisi Dövlət Universitetinin kollektivi hökumətin yanaşmasını pisləyib, bir neçə diplomat və dövlət rəsmisi, o cümlədən Gürcüstanın ABŞ-dakı səfiri istefa verib.

Avropa liderləri və təşkilatları Gürcüstan hökumətini daha çox tənqid edir. Polşa və ABŞ Tbilisini demokratik prosesləri təmin etməyə çağıran bəyanatlar yayıb. Bununla yanaşı, Gürcüstanın keçmiş Baş Naziri Giorgi Qaxaria, Gürcü Arzusunu demokratiyanı sarsıtmaqda ittiham edib.

Etirazların Tələbləri

Avropa İttifaqına üzvlük danışıqlarının dayandırılması və hökumətin Rusiya ilə yaxınlaşdığı ittihamları ilə bağlı narazılıq etirazların əsas hərəkətverici qüvvəsidir. Avqust müharibəsi veteranlarının ailələri, idmançılar və vətəndaş təşkilatları Avropa inteqrasiyası uğrunda səslərini birləşdiriblər.

Vəziyyət gərgin olaraq qalır və həll yolu görünmür. Günorta saatlarına qədər Çavçavadze prospektindəki nümayişçilər polisin təzyiqlərinə baxmayaraq, geri çəkilməkdən imtina ediblər. “Gürcüstan dərin böhrandadır,” deyə prezident Zurabişvili bəyan edib, sabitlik və legitim idarəetmə çağırışı edib.

Bu etirazlar, Gürcüstanın Avropa hədəfləri ilə daxili siyasi bölünmələr arasında çətin vəziyyətdə olduğunu bir daha nümayiş etdirir.

