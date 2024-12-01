Президент Грузии Зурабишвили: «Я останусь на своем посту, чтобы обеспечить стабильность в переходный период»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о своем намерении остаться у власти в переходный период, сославшись на острую потребность страны в стабильности на фоне глубоких политических потрясений. В интервью BBC Зурабишвили раскритиковала правящую партию «Грузинская мечта» и призвала к проведению досрочных выборов для восстановления европейской траектории страны.

«Я остаюсь на своем посту, потому что этой стране нужна стабильность. Все разваливается. При правлении «Грузинской мечты» не осталось ни одного независимого института, кроме президентства. Во всех остальных доминирует однопартийное правление, которое становится все более автократичным», — заявила Зурабишвили.

Зурабишвили отметила значительное увеличение публичных протестов, и демонстрации теперь распространились за пределы столицы, Тбилиси. Она подчеркнула беспрецедентную тенденцию отставки государственных служащих из различных министерств и учреждений в знак солидарности с движением.

«Что является новым и необычным для Грузии, так это возникновение стихийных протестов в городах по всей стране. Политические партии бойкотируют парламент, оставляя нас в глубоком кризисе. То, чего требуют люди на улицах, ясно: новые выборы, которые вернут эту страну на европейский путь», — сказала она.

Зурабишвили предложила переходный период, отмеченный стабильностью и сотрудничеством между политическими партиями и гражданским обществом, с целью организации свободных и справедливых выборов. Она подчеркнула важность резолюции Европейского парламента, которая также выступает за новые выборы, наряду с предстоящим решением Европейского совета и технической миссией, чтобы помочь обеспечить надежные процессы голосования.

«Этот переходный период должен быть максимально коротким и стабильным. Я останусь президентом, а Национальный совет, включающий политические партии и гражданское общество, будет помогать решать политические аспекты кризиса. Моя роль заключается не в том, чтобы возглавлять уличные протесты, а в том, чтобы обеспечить стабильность и подготовку к выборам», — заявила она.

На вопрос о том, что произойдет, если «Грузинская мечта» проигнорирует призывы к досрочным выборам, Зурабишвили выразила уверенность в решимости протестующих. «А что, если мы их проигнорируем? Именно это люди и делают на улицах. Несмотря на насилие и силу, применяемые против них, их решимость остается неизменной», — сказала она.

Говоря о своей безопасности и возможности ареста, она ответила: «Я так не думаю. Люди на улицах защищают меня. Правящая партия все больше изолируется, и в интересах всех обеспечить стабильный переход и новые выборы».

Зурабишвили настаивала на том, что свободные и справедливые выборы позволят «Грузинской мечте» сохранить представительство, пропорциональное воле народа, что откроет путь к новому политическому ландшафту.

Зурабишвили подчеркнула важность европейского участия в разрешении кризиса. «Резолюция Европарламента и техническая миссия создадут условия для свободных и справедливых выборов. Это критически важный шаг для возвращения нашей страны на европейский путь», — заключила она.