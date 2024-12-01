Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в субботу раскритиковал решение США приостановить стратегическое партнерство с Грузией, сравнив этот шаг с «временным явлением», схожим с противоречивыми действиями президента Грузии Саломе Зурабишвили.

Выступая на пресс-конференции, Кобахидзе обвинил уходящую администрацию США в создании «обременительного наследия» для ее преемника, подчеркнув, что, по его словам, это преднамеренная попытка осложнить отношения, как с Украиной, так и с Грузией.

«Вы видите, что уходящая администрация пытается оставить тяжелое наследие для приходящей. Они сделали это в отношении Украины, а теперь и Грузии. Однако это не окажет существенного влияния. Мы ждем новую администрацию и все с ней обсудим», — заявил Кобахидзе.

Замечания последовали за заявлением представителя Госдепартамента США Мэтью Миллера на X (ранее Twitter), где он подтвердил решение США пересмотреть свое стратегическое партнерство с Грузией. Подробное заявление Госдепартамента сопровождало объявление, ссылаясь на обеспокоенность по поводу управления и отступления от демократии.

Кобахидзе защитил действия своего правительства, подчеркнув приверженность полиции высоким стандартам во время недавних беспорядков в Тбилиси. «Несмотря на серьезное системное насилие со стороны радикальных группировок, поддерживаемых иностранными инструкторами, наша полиция действовала в соответствии с более высокими стандартами, чем в США или Европе», — сказал он, выразив благодарность министру внутренних дел и сотрудникам полиции за их сдержанность.

Кобахидзе выразил разочарование в Евросоюзе за то, что тот не осудил недавнее насилие, якобы спровоцированное оппозиционными группами. «Подобные действия подрывают доверие общественности к европейским институтам. ЕС, некогда символ справедливости, теперь демонстрирует тревожные признаки глубоко укоренившихся двойных стандартов», — заявил он.

Несмотря на напряженность, Кобахидзе подтвердил приверженность своего правительства европейским устремлениям Грузии, заявив: «Мы полны решимости обеспечить членство Грузии в ЕС к 2030 году. Это наша ответственность перед каждым гражданином Грузии».

Приостановка стратегического партнерства вызвала дебаты в Грузии. Критики обвинили правящую партию «Грузинская мечта» в том, что она ставит под угрозу евроатлантическую траекторию страны посредством внутренней политики и напряженных международных отношений.

Аналитики предполагают, что это решение отражает растущее беспокойство Вашингтона по поводу того, как правительство Грузии проводит демократические реформы, обеспечивает свободу слова и соответствует западным ценностям.

В условиях эскалации политической напряженности и все большей неопределенности относительно пути страны к членству в ЕС Грузия оказалась на перепутье.