Стратегическое партнерство Грузии с США сталкивается с неопределенностью
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в субботу раскритиковал решение США приостановить стратегическое партнерство с Грузией, сравнив этот шаг с «временным явлением», схожим с противоречивыми действиями президента Грузии Саломе Зурабишвили.
Выступая на пресс-конференции, Кобахидзе обвинил уходящую администрацию США в создании «обременительного наследия» для ее преемника, подчеркнув, что, по его словам, это преднамеренная попытка осложнить отношения, как с Украиной, так и с Грузией.
«Вы видите, что уходящая администрация пытается оставить тяжелое наследие для приходящей. Они сделали это в отношении Украины, а теперь и Грузии. Однако это не окажет существенного влияния. Мы ждем новую администрацию и все с ней обсудим», — заявил Кобахидзе.
Замечания последовали за заявлением представителя Госдепартамента США Мэтью Миллера на X (ранее Twitter), где он подтвердил решение США пересмотреть свое стратегическое партнерство с Грузией. Подробное заявление Госдепартамента сопровождало объявление, ссылаясь на обеспокоенность по поводу управления и отступления от демократии.
Кобахидзе защитил действия своего правительства, подчеркнув приверженность полиции высоким стандартам во время недавних беспорядков в Тбилиси. «Несмотря на серьезное системное насилие со стороны радикальных группировок, поддерживаемых иностранными инструкторами, наша полиция действовала в соответствии с более высокими стандартами, чем в США или Европе», — сказал он, выразив благодарность министру внутренних дел и сотрудникам полиции за их сдержанность.
Кобахидзе выразил разочарование в Евросоюзе за то, что тот не осудил недавнее насилие, якобы спровоцированное оппозиционными группами. «Подобные действия подрывают доверие общественности к европейским институтам. ЕС, некогда символ справедливости, теперь демонстрирует тревожные признаки глубоко укоренившихся двойных стандартов», — заявил он.
Несмотря на напряженность, Кобахидзе подтвердил приверженность своего правительства европейским устремлениям Грузии, заявив: «Мы полны решимости обеспечить членство Грузии в ЕС к 2030 году. Это наша ответственность перед каждым гражданином Грузии».
Приостановка стратегического партнерства вызвала дебаты в Грузии. Критики обвинили правящую партию «Грузинская мечта» в том, что она ставит под угрозу евроатлантическую траекторию страны посредством внутренней политики и напряженных международных отношений.
Аналитики предполагают, что это решение отражает растущее беспокойство Вашингтона по поводу того, как правительство Грузии проводит демократические реформы, обеспечивает свободу слова и соответствует западным ценностям.
В условиях эскалации политической напряженности и все большей неопределенности относительно пути страны к членству в ЕС Грузия оказалась на перепутье.
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