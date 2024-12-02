Протесты в Тбилиси обостряются: демонстранты требуют евроинтеграции и отставки правительства

Тысячи людей собрались у здания парламента Грузии в Тбилиси в субботу вечером, что стало последним всплеском протестов с требованием отставки правительства, проведения новых выборов и подтверждения приверженности европейской интеграции. Демонстрации, начавшиеся 28 ноября, распространились по многим городам, отражая широко распространенное недовольство.

Толпа заполнила площадь перед зданием парламента и части центрального проспекта Руставели, размахивая флагами Грузии и Европейского Союза, как сообщает местная телекомпания Formula. Силы безопасности были развернуты в значительном количестве, усиливаясь по мере того, как напряженность нарастала ночью.

Помимо столицы, протесты вспыхнули у здания Общественного вещателя Грузии в Тбилиси. В Батуми демонстранты прошли маршем к зданию городского суда, где проходили слушания по делу задержанных во время предыдущих протестов. Тем временем в Гори протестующие собрались у офиса правящей партии «Грузинская мечта».

По данным Центра исследований демократии, к 9 часам вечера 1 декабря правоохранительные органы начали использовать водометы без предварительного предупреждения для разгона протестующих. Сообщается, что силы безопасности действовали из стратегических точек, включая улицу Чичинадзе и здание парламента. Небольшая группа демонстрантов ответила применением пиротехники, что привело к эскалации конфронтации.

Правозащитные организации обвинили полицию в применении непропорциональной силы, ссылаясь на применение слезоточивого газа и физических снарядов, таких как камни и стеклянные бутылки. По сообщениям СМИ, такие меры привели к травмам среди мирных протестующих, включая журналистку Rustavi 2 Тамту Читишвили.

«Использование слезоточивого газа и водометов нарушает международные стандарты проведения мирных собраний», — говорится в заявлении Центра исследований демократии, в котором содержится призыв к Министерству внутренних дел раскрыть химический состав средств, используемых для сдерживания толпы.

К ранним часам 2 декабря столкновения между протестующими и полицией усилились. Спецназ начал демонтировать баррикады, возведенные демонстрантами на проспекте Руставели, и широко использовал слезоточивый газ, заставив участников разойтись по окрестным улицам или искать укрытие в близлежащих достопримечательностях, таких как Театр оперы и балета.

Протестующие обвинили правоохранительные органы в преднамеренных попытках посеять страх, сообщая о применении грубой тактики по всему городу. «Это уже четвертый день подряд непропорционального применения силы полицией, что нарушает право на мирный протест», — утверждает Центр исследований демократии.

Европейский Союз, страны Балтии и США выразили поддержку протестующим, подчеркнув важность защиты демократических прав и свобод в Грузии.

Ситуация остается напряженной, ожидаются новые протесты и столкновения, так как требования политических перемен усиливаются.