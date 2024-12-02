  • contact.az Contact
  • Баку
  • Light rain8.20 C
  • Вторник, 3 декабрь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(15 минут назад)
  • Главная страница
  • В мире
  • Протесты в Тбилиси обостряются: демонстранты требуют евроинтеграции и отставки правительства
Тбилиси. Ночь 2 декабря 2024 года

Тбилиси. Ночь 2 декабря 2024 года

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Протесты в Тбилиси обостряются: демонстранты требуют евроинтеграции и отставки правительства

Тысячи людей собрались у здания парламента Грузии в Тбилиси в субботу вечером, что стало последним всплеском протестов с требованием отставки правительства, проведения новых выборов и подтверждения приверженности европейской интеграции. Демонстрации, начавшиеся 28 ноября, распространились по многим городам, отражая широко распространенное недовольство.

Толпа заполнила площадь перед зданием парламента и части центрального проспекта Руставели, размахивая флагами Грузии и Европейского Союза, как сообщает местная телекомпания Formula. Силы безопасности были развернуты в значительном количестве, усиливаясь по мере того, как напряженность нарастала ночью.

Помимо столицы, протесты вспыхнули у здания Общественного вещателя Грузии в Тбилиси. В Батуми демонстранты прошли маршем к зданию городского суда, где проходили слушания по делу задержанных во время предыдущих протестов. Тем временем в Гори протестующие собрались у офиса правящей партии «Грузинская мечта».

По данным Центра исследований демократии, к 9 часам вечера 1 декабря правоохранительные органы начали использовать водометы без предварительного предупреждения для разгона протестующих. Сообщается, что силы безопасности действовали из стратегических точек, включая улицу Чичинадзе и здание парламента. Небольшая группа демонстрантов ответила применением пиротехники, что привело к эскалации конфронтации.

Правозащитные организации обвинили полицию в применении непропорциональной силы, ссылаясь на применение слезоточивого газа и физических снарядов, таких как камни и стеклянные бутылки. По сообщениям СМИ, такие меры привели к травмам среди мирных протестующих, включая журналистку Rustavi 2 Тамту Читишвили.

«Использование слезоточивого газа и водометов нарушает международные стандарты проведения мирных собраний», — говорится в заявлении Центра исследований демократии, в котором содержится призыв к Министерству внутренних дел раскрыть химический состав средств, используемых для сдерживания толпы.

К ранним часам 2 декабря столкновения между протестующими и полицией усилились. Спецназ начал демонтировать баррикады, возведенные демонстрантами на проспекте Руставели, и широко использовал слезоточивый газ, заставив участников разойтись по окрестным улицам или искать укрытие в близлежащих достопримечательностях, таких как Театр оперы и балета.

Протестующие обвинили правоохранительные органы в преднамеренных попытках посеять страх, сообщая о применении грубой тактики по всему городу. «Это уже четвертый день подряд непропорционального применения силы полицией, что нарушает право на мирный протест», — утверждает Центр исследований демократии.

Европейский Союз, страны Балтии и США выразили поддержку протестующим, подчеркнув важность защиты демократических прав и свобод в Грузии.

Ситуация остается напряженной, ожидаются новые протесты и столкновения, так как требования политических перемен усиливаются.

2 отзыв

  • Ruslan

    2024-12-02

    Мягкость и бездействия запада дает повод диктаторам действовать решительно надо было давно западу принять Грузию в европейский союз в нато пока думал запад Путин уже поставил своих людей на постсовете и этим конвертирует политику этих стран в деспотические режимы если победит партия Иванешвилли то путь Грузии это будет диктатура отказ от европы...У этих Путинских режимов нет идеологии идеология это деньги как больше обворовать народ и как смыться остаться в живых пока народ не устроил самосуд...

    Cavab ver

  • Ruslan

    2024-12-02

    https://www.youtube.com/watch?v=P3qkZwXlLew&amp;t=231s Грузины РАЗНОСЯТ путинский режим. ТОТАЛЬНЫЙ бойкот &quot;Грузинской мечты

    Cavab ver

Написать отзыв

В мире

  • Столкновение грузинского спецназа с протестующими на проспекте Руставели завершились к утру В мире
    • 3 декабрь 2024, 06:20

    Столкновение грузинского спецназа с протестующими на проспекте Руставели завершились к утру

    Грузинские спецподразделения мобилизовались от площади Свободы к проспекту Руставели поздно вечером в понедельник, отреагировав на масштабный протест. К 10 часам вечера водометы сопровождали наступающие подразделения, которые призывали демонстрантов разойтись, предупреждая о неизбежном применении силовых  мер.

    Читать далее
  • В Тбилиси избит глава Национального конгресса азербайджанцев Грузии В мире
    • 3 декабрь 2024, 01:00

    В Тбилиси избит глава Национального конгресса азербайджанцев Грузии

    В Тбилиси вечером 2 декабря совершено нападение на главу Национального конгресса азербайджанцев Грузии 70-летнего Али Бабаева. Об этом заявил сам Бабаев в эфире телеканала «Имеди». Его атаковал глава оппозиционной партии «Граждане», член коалиции «Сильная Грузия» Алеко Элисашвили.

    Читать далее
  • В Тбилиси полиция применила водометы против протестующих, МВД сделало жесткое заявление В мире
    • 2 декабрь 2024, 21:10

    В Тбилиси полиция применила водометы против протестующих, МВД сделало жесткое заявление

    В центре Тбилиси у здания парламента Грузии, где уже пятый день продолжаются массовые протесты, полиция применила водометы для разгона участников акции. Поводом для использования спецсредств стали действия митингующих, которые стучали по металлическим ограждениям парламента и скандировали: «Рабы, рабы!». Акция сопровождается перекрытием ключевого проспекта Руставели.

    Читать далее
  • Грузия: протесты и аресты В мире
    • 2 декабрь 2024, 15:31

    Грузия: протесты и аресты

    Ночь протестов в Тбилиси завершилась 2  декабря массовыми арестами демонстрантов.  После этого уголовная полиция и неизвестные лица в черных балаклавах провели аресты, задерживая людей без разбора в таких местах, как метро, ​​аптеки и парки. Министерство внутренних дел сообщило, что во время ночного протеста пострадал 21 сотрудник полиции, а с начала беспорядков пострадали в общей сложности 113 сотрудников полиции.

    Читать далее

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей