Зеленский: членство неоккупированной Украины в НАТО — ключ к прекращению «горячей фазы» войны

Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что членство в НАТО для неоккупированных частей Украины может стать ступенькой к прекращению продолжающегося конфликта с Россией. В разговоре с главным корреспондентом Sky News Стюартом Рэмси Зеленский предположил, что такой шаг позволит Киеву обеспечить прекращение огня и продолжить возвращение оккупированных территорий дипломатическими средствами.

Зеленский подчеркнул, что членство в НАТО должно однозначно признавать международно признанные границы Украины, даже если изначально зона безопасности альянса будет распространяться только на территории, находящиеся под контролем украинского правительства.

«Нам нужно сделать это быстро», — сказал Зеленский. «И тогда на [оккупированной] территории Украины Украина сможет вернуть их дипломатическим путем».

Предварительные условия прекращения огня

Зеленский утверждал, что прекращение огня должно гарантировать, что российские войска не будут продвигаться дальше в Украину. Он призвал НАТО немедленно расширить зону безопасности на контролируемые Украиной регионы, чтобы предотвратить дальнейшую агрессию.

«Это то, что нам очень нужно; в противном случае [президент России Владимир] Путин вернется», — сказал он, подчеркнув, что защита НАТО создаст необходимые условия для долгосрочных мирных переговоров.

Ответ на предполагаемое предложение Трампа

Зеленский опроверг сообщения о том, что избранный президент США Дональд Трамп может предложить Киеву уступить оккупированные территории в обмен на членство в НАТО. Подтвердив свою открытость к сотрудничеству с Трампом, Зеленский повторил свою непоколебимую позицию против уступки украинских земель России.

«Конституция Украины не допускает уступки территории», — заявил он, добавив, что любое такое решение потребует согласия людей в пострадавших районах посредством законных, свободных и справедливых процессов.

Дипломатическое взаимодействие с Трампом

Зеленский выразил желание прямого взаимодействия с Трампом для установления прочных двусторонних отношений, отметив, что противоречивые мнения вокруг избранного президента могут осложнить коммуникацию.

«Я хочу работать с ним напрямую, потому что у людей вокруг него разные голоса», — сказал он. «Нам нужно найти новую модель [для сотрудничества] и обмениваться идеями».

Зеленский рассказал, что у него и Трампа состоялся теплый и конструктивный разговор во время встречи в Нью-Йорке в сентябре, назвав его важным первым шагом на пути к будущему сотрудничеству.

Никаких компромиссов в отношении территориальной целостности

На протяжении всего конфликта Зеленский последовательно отвергал любые идеи сдачи украинских территорий, включая Крым, который Россия аннексировала в 2014 году после широко осуждаемого референдума. Его позиция остается неизменной, несмотря на настойчивые заявления Москвы о том, что территориальные уступки являются предварительным условием для мирных переговоров.

Ранее в этом году Зеленский представил украинскому парламенту «план победы», подтвердив свою приверженность сохранению суверенитета и территориальной целостности Украины.

Тупик на мирных переговорах

Россия, которая в одностороннем порядке аннексировала части Донецка, Херсона, Луганска и Запорожья в 2022 году посредством референдумов, не признанных международным сообществом, не продемонстрировала готовности отказаться от оккупированных территорий. Москва утверждает, что Киев должен признать свои территориальные потери, прежде чем могут состояться содержательные переговоры.

Несмотря на стойкую оборону и контратаки Украины с момента начала войны более 1000 дней назад, российские войска добились постепенных успехов на востоке Украины, в результате чего силы Киева оказались под растущим давлением.

Предложение Зеленского о НАТО направлено на создание рамок стабильности, при этом сохраняя территориальные претензии Украины. Однако успех такого плана зависит от готовности НАТО принять разделенную Украину и готовности Москвы остановить ее продвижение.