С вечера 3-го ноября погода начнет ухудшаться
После нескольких дней теплой погоды, с вечера 3 ноября на территории страны погода начнет ухудшаться до вечера 4-го числа.
Как сообщает Национальный гидрометеоцентр, в указанный период температура воздуха понизится на 7-10°.
В Баку и на Апшероне в ночь на 4 число ожидается дождь, местами интенсивный.
В регионах страны в этот период интенсивные осадки пройдут интенсивные осадки с грозой и градом. В высокогорье выпадет снег.
В реках ожидается повышение уровня воды и кратковременные паводки и сели.
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