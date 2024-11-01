С вечера 3-го ноября погода начнет ухудшаться

После нескольких дней теплой погоды, с вечера 3 ноября на территории страны погода начнет ухудшаться до вечера 4-го числа.

Как сообщает Национальный гидрометеоцентр, в указанный период температура воздуха понизится на 7-10°.

В Баку и на Апшероне в ночь на 4 число ожидается дождь, местами интенсивный.

В регионах страны в этот период интенсивные осадки пройдут интенсивные осадки с грозой и градом. В высокогорье выпадет снег.

В реках ожидается повышение уровня воды и кратковременные паводки и сели.