Сапер ранен при взрыве в Агдамском районе
Сапер ранен при взрыве в Агдамском районе
Сотрудник Азербайджанского агентства по разминированию (ANAMA) Пириев Анар Мюршюд оглу, 2000 г.р. пострадал при взрыве детонатора в Агдамском районе.
По данным пресс-службы ANAMA, сапер, получил травмы рук и ног в результате взрыва детонатора с алюминиевым корпусом при исполнении служебных обязанностей.
Взрыв произошел в селе Сарыджалы Агдамского района. Пириев доставлен в больницу, угрозы его жизни нет, сказано в сообщении.
Общество
-
- 6 апрель 2024, 20:57
После вчерашней встречи с высокими ставками в Брюсселе среди азербайджанских неправительственных экспертов растет скептицизм в отношении предполагаемых результатов и последствий дипломатической встречи тет-а-тет. Встреча, на которой премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и госсекретарем США Энтони Блинкеном, вызвала шквал предположений и анализа, а президент Ильхам Алиев назвал ее потенциальной угрозой интересам Азербайджана.
-
- 6 апрель 2024, 11:28
В ходе учений погиб военнослужащий N–ской воинской части министерства обороны Азербайджана, рядовой Халафов Салех Камал оглу, сообщила военная прокуратура Азербайджана.
-
- 5 апрель 2024, 22:18
В Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством Азада Меджидова 5 апреля началось подготовительное заседание по делу руководителя youtube-проекта Kanal-11 Теймура Керимова, обвиняемого в вымогательстве.
-
- 5 апрель 2024, 16:41
6 апреля в Баку и на Апшероне утром и вечером ожидаются осадки. Ветер северо-западный. Температура воздуха ночью +6+11, днем +13+18 градусов.
Написать отзыв