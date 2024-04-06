Сапер ранен при взрыве в Агдамском районе

Сапер ранен при взрыве в Агдамском районе

Сотрудник Азербайджанского агентства по разминированию (ANAMA) Пириев Анар Мюршюд оглу, 2000 г.р. пострадал при взрыве детонатора в Агдамском районе.

По данным пресс-службы ANAMA, сапер, получил травмы рук и ног в результате взрыва детонатора с алюминиевым корпусом при исполнении служебных обязанностей.

Взрыв произошел в селе Сарыджалы Агдамского района. Пириев доставлен в больницу, угрозы его жизни нет, сказано в сообщении.