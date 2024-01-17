Шахин Рзаев признал, что причиной его ареста был «двусмысленный» пост в Facebook
Шахин Рзаев признал, что причиной его ареста был «двусмысленный» пост в Facebook
Журналист Шахин Рзаев, который был арестован 15 января на 15 суток за «хулиганство» и неожиданно освобожденный спустя сутки, раскрыл причину случившегося с ним.
На своей странице в Facebook он написал: «настоящей причиной стал мой неосторожный "двусмысленный" пост (ныне удаленный). Меня неправильно поняли, я имел в виду прямо противоположное. Я сам виноват, надо было точнее выразить свое мнение».
О чем был этот пост, журналист не уточняет, однако читавшие его высказывание утверждают, что там содержалась критика первого лица.
Журналист сообщает, что эта его публикация была расценена, как «мелкое хулиганство».
«Это было результатом обоюдной договоренности, и я добровольно подписал протокол. Просто меня неожиданно приговорили к 15 суткам, хотя в Кодексе об административных проступках за это предусматривает штраф в 50-100 манат. Поэтому, я подал апелляцию (без адвоката) и штраф был снижен до 50 манатов. Спасибо им, вроде за два дня проверили, что я не враг и пришли к правильному выводу».
Процесс захвата был очень плохо организован. Какая необходимость была трем силачам из «Горотдела» устраивать на меня засаду на улице, следить за мной и выкручивая руки сажать в машину?
В целом я остался доволен СИЗО Бинагади. Камеры были опрятными, ухоженными, теплыми, кормили хорошо. Охранники тоже оказались более вежливы, чем я ожидал (возможно, они и отличали меня от других заключенных).
Единственной «пыткой» была бездействие. Сколько можно смотреть «Хазар ТВ»? (почему-то разрешен только этот канал), а найти книгу для чтения было нельзя.
Другие подробности писать не буду, в любом случае это запомнится как приключение со счастливым концом», - пишет Шахин Рзаев.
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