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(5 часов назад)
Сильный ветер на территории Азербайджана ослабнет к вечеру

Сильный ветер на территории Азербайджана ослабнет к вечеру

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Сильный ветер на территории Азербайджана ослабнет к вечеру

4 апреля на территории Азербайджана дует сильный северо-западный ветер.

По информации Бюро гидрометрологии страны, сила ветра в Баку и на Апшероне достигает 35 метров в секунду, в Нафталане – 22 м.с., Геранбое – 27 м.с., Тертере – 22 м.с., Гяндже – 20 м.с.

Согласно тому же источнику, ветер ослабнет к вечере 4 апреля.

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