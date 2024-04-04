Сильный ветер на территории Азербайджана ослабнет к вечеру

Сильный ветер на территории Азербайджана ослабнет к вечеру

4 апреля на территории Азербайджана дует сильный северо-западный ветер.

По информации Бюро гидрометрологии страны, сила ветра в Баку и на Апшероне достигает 35 метров в секунду, в Нафталане – 22 м.с., Геранбое – 27 м.с., Тертере – 22 м.с., Гяндже – 20 м.с.

Согласно тому же источнику, ветер ослабнет к вечере 4 апреля.