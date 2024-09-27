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(36 минут назад)
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в регионах страны

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в регионах страны

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в регионах страны

Согласно сообщению Национальной метереологической службы, 28 сентября на большей части страны пройдут осадки с грозами. В Нахчыване, в горах Большого и Малого Кавказа, а также в центральной низменной зоне дожди будут интенсивными. В высокогорной зоне выпадет снег.

Осадки приведут к повышению уровня воды в реках Большого и Малого Кавказа и к селям.

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