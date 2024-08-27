Синоптики прогнозируют на среду почти 40-градусную жару

Синоптики прогнозируют на среду почти 40-градусную жару

В среду, 28 августа в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, подует северо-западный ветер, который днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит +21 +26°, днем +31 +36°, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба при минэкологии Азербайджана.

По районам Азербайджана, также в основном без осадков.

Однако, вечером в некоторых высокогорных территориях ожидаются кратковременные дожди с грозами, подует временами, усиливающийся восточный ветер. Температура воздуха ночью составит +20 +25°, днем +34 +39°.

В горах ночью ожидается +13 +18°, днем +21 +26°.