Синоптики прогнозируют на среду почти 40-градусную жару
Синоптики прогнозируют на среду почти 40-градусную жару
В среду, 28 августа в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, подует северо-западный ветер, который днем сменится северо-восточным.
Температура воздуха ночью составит +21 +26°, днем +31 +36°, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба при минэкологии Азербайджана.
По районам Азербайджана, также в основном без осадков.
Однако, вечером в некоторых высокогорных территориях ожидаются кратковременные дожди с грозами, подует временами, усиливающийся восточный ветер. Температура воздуха ночью составит +20 +25°, днем +34 +39°.
В горах ночью ожидается +13 +18°, днем +21 +26°.
Общество
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