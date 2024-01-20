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(5 часов назад)
Синоптики прогнозируют на воскресенье оттепель

Синоптики прогнозируют на воскресенье оттепель

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Синоптики прогнозируют на воскресенье оттепель

В воскресенье, 21 января в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Ночью и утром в некоторых местах временами ожидается туман, изморось. Умеренный юго-западный ветер к вечеру сменится порывистым северо-западным ветром.

Температура воздуха ночью составит +4 +8°,  днем +12 +17°, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.

По районам страны, будет преимущественно без осадков, временами возможен туман, будет умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 0 +5°, днем +12 +17°. В горах ночью ожидается  0 -3°, днем +3 +8°.

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