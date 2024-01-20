Синоптики прогнозируют на воскресенье оттепель
Синоптики прогнозируют на воскресенье оттепель
В воскресенье, 21 января в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Ночью и утром в некоторых местах временами ожидается туман, изморось. Умеренный юго-западный ветер к вечеру сменится порывистым северо-западным ветром.
Температура воздуха ночью составит +4 +8°, днем +12 +17°, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.
По районам страны, будет преимущественно без осадков, временами возможен туман, будет умеренный западный ветер.
Температура воздуха составит ночью 0 +5°, днем +12 +17°. В горах ночью ожидается 0 -3°, днем +3 +8°.
Общество
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- 21 январь 2024, 15:23
Житель Агджабединского района Фаиг Сайяд оглу Абышев пострадал 21 января в результате взрыва мины на освобожденных от армянской оккупации территориях. Как сообщили в региональной группе пресс-службы МВД, инцидент произошел 21 января около 13:30 в Агдамском районе. 43-летний мужчина получил ранение в ногу.
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- 21 январь 2024, 13:09
Очередная волна похолодания наступит в понедельник, сообщают синоптики Минэкологии.
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- 20 январь 2024, 11:53
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- 19 январь 2024, 23:08
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