Синоптики прогнозируют на воскресенье оттепель

В воскресенье, 21 января в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Ночью и утром в некоторых местах временами ожидается туман, изморось. Умеренный юго-западный ветер к вечеру сменится порывистым северо-западным ветром.

Температура воздуха ночью составит +4 +8°, днем +12 +17°, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.

По районам страны, будет преимущественно без осадков, временами возможен туман, будет умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 0 +5°, днем +12 +17°. В горах ночью ожидается 0 -3°, днем +3 +8°.