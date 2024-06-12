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(8 часов назад)
Синоптики сообщают о резком ухудшении погоды 13-14 июня

Синоптики сообщают о резком ухудшении погоды 13-14 июня

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Синоптики сообщают о резком ухудшении погоды 13-14 июня

С полудня 13 июня в Баку и Апшероне начнутся осадки с грозой, которые примут интенсивный характер. Об этом говорится в сообщении синоптиков Минэкологии во второй половине дня 12 июня.

По районам страны интенсивные осадки продолжатся до вечера 14 числа. Ливни с грозами и градом ожидаются в горах Большого и Малого Кавказа.

Осадки будут сопровождаться сильным ветром скоростью до 20 м/сек.

 

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