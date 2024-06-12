Синоптики сообщают о резком ухудшении погоды 13-14 июня

С полудня 13 июня в Баку и Апшероне начнутся осадки с грозой, которые примут интенсивный характер. Об этом говорится в сообщении синоптиков Минэкологии во второй половине дня 12 июня.

По районам страны интенсивные осадки продолжатся до вечера 14 числа. Ливни с грозами и градом ожидаются в горах Большого и Малого Кавказа.

Осадки будут сопровождаться сильным ветром скоростью до 20 м/сек.