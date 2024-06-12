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(8 часов назад)
В январе-мае 2024 г. из незаконного оборота изъято 3 тонны наркотиков

В январе-мае 2024 г. из незаконного оборота изъято 3 тонны наркотиков

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В январе-мае 2024 г. из незаконного оборота изъято 3 тонны наркотиков

В период января-мая 2024 года из незаконного оборота в Азербайджане  изъято 2 тонны  828 кг. наркотических средств и психотропных веществ.

Об этом говорится в сообщении госкомиссии Азербайджана по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Среди изъятых наркотиков: 366 кг 854 гр. героина, 2 тонны  233 кг  579 гр. марихуаны, 80  кг.  405 гр. опия, 27 кг. 561 гр. гашиша, 111 кг. 149 гр. различных психотропных веществ, 8 кг. 478 гр. других наркотиков.

Кроме того, в указанный период из оборота было изъято 9190  таблеток метадона, 3654  кустов конопли.

Стоимость изъятых наркотиков по ценам черногог рынка -  79 млн. 400 тыс. манатов.

За тот же период зафиксировано 4856  преступлений, связанных с наркотиками, а к уголовной ответственности привлечены  2934 человек, в том числе 31 иностранец.

У иностранцев было изъято 99 кг.  593 гр. различных наркотиков и психотропных веществ.

 

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