В январе-мае 2024 г. из незаконного оборота изъято 3 тонны наркотиков
В январе-мае 2024 г. из незаконного оборота изъято 3 тонны наркотиков
В период января-мая 2024 года из незаконного оборота в Азербайджане изъято 2 тонны 828 кг. наркотических средств и психотропных веществ.
Об этом говорится в сообщении госкомиссии Азербайджана по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
Среди изъятых наркотиков: 366 кг 854 гр. героина, 2 тонны 233 кг 579 гр. марихуаны, 80 кг. 405 гр. опия, 27 кг. 561 гр. гашиша, 111 кг. 149 гр. различных психотропных веществ, 8 кг. 478 гр. других наркотиков.
Кроме того, в указанный период из оборота было изъято 9190 таблеток метадона, 3654 кустов конопли.
Стоимость изъятых наркотиков по ценам черногог рынка - 79 млн. 400 тыс. манатов.
За тот же период зафиксировано 4856 преступлений, связанных с наркотиками, а к уголовной ответственности привлечены 2934 человек, в том числе 31 иностранец.
У иностранцев было изъято 99 кг. 593 гр. различных наркотиков и психотропных веществ.
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