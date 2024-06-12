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(8 часов назад)
Никол Пашинян допустил выход Армении из ОДКБ

Никол Пашинян допустил выход Армении из ОДКБ

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Никол Пашинян допустил выход Армении из ОДКБ

12 июня, в ходе выступления в парламенте, премьер-министр Никол Пашинян не исключил, что  Армения выйдет из ОДКБ.

«Мыльный союзнический пузырь, члены которого вместо исполнения своих обязательств, планировали вместе с Азербайджаном войну против нас. Надо будет, выйдем, этим вздумали нас пугать? Правильно делаем, мы решим, когда нам выйти оттуда», - сказал Пашинян, отвечая на обвинения оппозиционных депутатов, что Армения удаляется от России.

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