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(6 часов назад)
Снос  здания бывшего Евролицея приостановлен

Снос  здания бывшего Евролицея приостановлен

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Снос  здания бывшего Евролицея приостановлен

Власти приостановили снос здания Бакинского европейского лицея, что в Ясамальском районе столицы. Это территория старых кварталов, где ведутся работы по расширению Зимнего парка (выше мечети "Тезе Пир").

Такое решение было принято после того, как с соцсетях вблизи лицея были обнаружены система старых колодцев и туннелей.

После  этого, территория была осмотрена сотрудниками Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Минкультуры.

В ведомстве заявил, что снос здания приостановлен с целью определения исторического и археологического значения местности.

Примечательно, что ранее на этом же месте были снесены две старинные бани. Тогда Минкультуры не среагировало на сообщения СМИ.

Что касается  сносимого здания лицея, то ранее там располагалась школа номер 199, а в примыкающем к нему здании – районный отдел образования.

Снос  здания бывшего Евролицея приостановлен Снос  здания бывшего Евролицея приостановлен Снос  здания бывшего Евролицея приостановлен Снос  здания бывшего Евролицея приостановлен Снос  здания бывшего Евролицея приостановлен Снос  здания бывшего Евролицея приостановлен Снос  здания бывшего Евролицея приостановлен Снос  здания бывшего Евролицея приостановлен Снос  здания бывшего Евролицея приостановлен Снос  здания бывшего Евролицея приостановлен Снос  здания бывшего Евролицея приостановлен Снос  здания бывшего Евролицея приостановлен Снос  здания бывшего Евролицея приостановлен Снос  здания бывшего Евролицея приостановлен Снос  здания бывшего Евролицея приостановлен Снос  здания бывшего Евролицея приостановлен Снос  здания бывшего Евролицея приостановлен Снос  здания бывшего Евролицея приостановлен Снос  здания бывшего Евролицея приостановлен Снос  здания бывшего Евролицея приостановлен Снос  здания бывшего Евролицея приостановлен
Снос  здания бывшего Евролицея приостановлен Снос  здания бывшего Евролицея приостановлен Снос  здания бывшего Евролицея приостановлен Снос  здания бывшего Евролицея приостановлен Снос  здания бывшего Евролицея приостановлен Снос  здания бывшего Евролицея приостановлен Снос  здания бывшего Евролицея приостановлен Снос  здания бывшего Евролицея приостановлен Снос  здания бывшего Евролицея приостановлен Снос  здания бывшего Евролицея приостановлен Снос  здания бывшего Евролицея приостановлен Снос  здания бывшего Евролицея приостановлен Снос  здания бывшего Евролицея приостановлен Снос  здания бывшего Евролицея приостановлен Снос  здания бывшего Евролицея приостановлен Снос  здания бывшего Евролицея приостановлен Снос  здания бывшего Евролицея приостановлен Снос  здания бывшего Евролицея приостановлен Снос  здания бывшего Евролицея приостановлен Снос  здания бывшего Евролицея приостановлен Снос  здания бывшего Евролицея приостановлен

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