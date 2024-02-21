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(32 минуты назад)
Создается историко-культурный заповедник «Ордубад»

Создается историко-культурный заповедник «Ордубад»

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Создается историко-культурный заповедник «Ордубад»

Президент Ильхам Алиев издал распоряжение о создании Государственного историко-культурного заповедника «Ордубад».

«Заповедник создается в целях защиты расположенных в городе Ордубад памятников, являющихся образцами исторического и культурного наследия Азербайджана», -  отмечено в документе.

Среди исторических памятников города упоминаются имеющие многовековую историю мечети, медресе, бани, каравансараи, старинные жилые кварталы,  средневековая система водоснабжения.

Распоряжением президента,  Кабинету министров поручено в течение трех месяцев определить и утвердить границы и охранную зону заповедника. Финансирование необходимых расходов на работу заповедника будет осуществляться за счет бюджета Нахчыванской Автономной Республики.

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