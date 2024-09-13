Стенд «Bakcell» в центре внимания болельщиков «Формулы-1» - Фото

Во время гонок «Формулы 1», Bakcell приглашает всех болельщиков посетить стенд компании, расположенный на территории Приморского бульвара, где представлены инновационные решения.

Здесь у гостей будет возможность протестировать сверхбыструю сеть «Bakcell», познакомиться с технологией VR, узнать больше о продуктах и услугах компании, а также получить призы и подарки.

Кроме того, в рамках спонсорства «Формулы 1» компания «Bakcell» предоставляет каждому шанс выиграть «iPhone 16». Для этого достаточно подписаться на официальные аккаунты компании в социальных сетях и выполнить указанные условия.

О компании «Bakcell»

Компания «Bakcell» является первой и крупнейшей частной телекоммуникационной компанией Азербайджана. В настоящее время «Bakcell» предоставляет качественные и быстрые телекоммуникационные услуги более чем трем миллионам клиентов. Компания активно вносит свой вклад в устойчивое развитие Азербайджана посредством инноваций и решений на основе искусственного интеллекта и является одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики Азербайджана.

«Bakcell» входит в состав международной группы компаний «NEQSOL Holding», осуществляющей деятельность в различных странах в энергетической, телекоммуникационной, высокотехнологичной и строительной отраслях. ®