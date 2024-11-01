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(10 часов назад)
Теплая погода возвращается
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Теплая погода возвращается

2 ноября в Баку и на Апшероне днем будет до +23 градусов, сообщили синоптики Национального центра гидрометрологии. Ночью температура воздуха составит +11+14 градусов. Влажность ночью 70-75%, днем будет 45-50%.

По регионам страны также осадки не ожидаются. Местами туман, ветер западный, порывистый.

В низменности ночью будет +6+11, днем +20+25 градусов. В горах ночью – 3 + 2, днем +12+17 градусов.

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