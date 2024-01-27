Терпящее бедствие на Каспии судно перевозило нефтяников

Пассажирское судно "ПС 173» подало 26 января около 21.00 сигнал бедствия, после того, как экипаж обнаружил заполнение воды в носовой части, когда корабль находился в Каспийском море в районе острова Булла, в 30 км от Апшеронского побережья.

Как сообщили в пресс-службе ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO), к месту чрезвычайного происшествия прибыли находящиеся недалеко пассажирские суда "Гобустан" и "Гыз Галасы".

На эти корабли были эвакуированы семеро членов экипажа и 25 пассажиров с «ПС-173».

Само судно "ПС 173" было взято на буксир кораблем Caspian Spirit и, они направляются к берегу. «Более подробная информация будет предоставлена после выяснения причин ЧП", - говорится в сообщении.

Как сообщил Turan один из пассажиров «ПС 173» Рашад Байрамов судно перевозило нефтяников.

«Наша смена завершилась. Мы должны были возвращаться домой. Днем прибыло судно, которое стало забирать нефтяников с платформ. Когда уже судно возвращалось на берег пришло указание плыть в сторону Алят, чтобы забрать там больного», - рассказал Байрамов, работающий на одной из нефтяных платформ SOCAR.

По его словам, экипаж не хотел плыть в сторону Алята, поскольку плавание судов в этом направлении по ночам опасно, но указание необходимо было выполнить.

«Дело в том, что там много эстакад, оставшихся еще с советского времени, верхние части которых были отрезаны под металлолом. Их нижние части остались под водой. Судно напоролось на одну из оснований этих эстакад и из-за возникшей пробоины, нижняя часть корабля в считанные минуты заполнилась водой», - сообщил Байрамов.

По его словам, в воду были спущены спасательные плоты, и пассажиры спрыгнули на них.

«Хорошо, что мы позвонили в МЧС, другие структуры и находившиеся поблизости судна подоспели на помощь и забрали нас. К счастью, никто не утонул, не пропал. Судно же взял на буксир другой корабль», - сказал мужчина.