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(7 часов назад)
Пассажирское судно PS 173 столкнулось с чрезвычайной ситуацией вблизи острова Булла

Пассажирское судно PS 173 столкнулось с чрезвычайной ситуацией вблизи острова Булла

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Терпящее бедствие на Каспии судно перевозило нефтяников

Пассажирское судно "ПС 173» подало 26 января около 21.00 сигнал бедствия, после того, как экипаж обнаружил заполнение воды в носовой части, когда корабль находился в Каспийском море в районе острова Булла, в 30 км от Апшеронского побережья.

Как сообщили в пресс-службе ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO), к месту чрезвычайного происшествия прибыли находящиеся недалеко пассажирские суда "Гобустан" и "Гыз Галасы".

На эти корабли были эвакуированы семеро членов экипажа и 25 пассажиров с «ПС-173».

Само судно "ПС 173" было взято на буксир кораблем Caspian Spirit и, они направляются к берегу. «Более подробная информация будет предоставлена после выяснения причин ЧП", - говорится в сообщении.

Как сообщил Turan один из пассажиров «ПС 173» Рашад Байрамов судно перевозило нефтяников.

«Наша смена завершилась. Мы должны были возвращаться домой. Днем прибыло судно, которое стало забирать нефтяников с платформ. Когда уже судно возвращалось на берег пришло указание плыть в сторону Алят, чтобы забрать там больного», - рассказал Байрамов, работающий на одной из нефтяных платформ SOCAR.

По его словам, экипаж не хотел плыть в сторону Алята, поскольку плавание судов в этом направлении по ночам опасно, но указание необходимо было выполнить.

«Дело в том, что там много эстакад, оставшихся еще с советского времени, верхние части которых были отрезаны под металлолом. Их нижние части остались под водой. Судно напоролось на одну из оснований этих эстакад и из-за возникшей пробоины, нижняя часть корабля в считанные минуты заполнилась водой», - сообщил Байрамов.

По его словам, в воду были спущены спасательные плоты, и пассажиры спрыгнули на них.

«Хорошо, что мы позвонили в МЧС, другие структуры и находившиеся поблизости судна подоспели на помощь и забрали нас. К счастью, никто не утонул, не пропал. Судно же взял на буксир другой корабль», - сказал мужчина.

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