Убивший пятерых членов своей семьи, отправлен на лечение
Убивший пятерых членов своей семьи, отправлен на лечение
10 октября в Суде по тяжким преступлениям зачитан приговор Ахмеду Ахмедову, убившего пятерых членов своей семьи.
Судья Сабина Мамедзаде приняла решение, что Ахмедова надо отправить на принудительное лечение.
Напомним, что Ахмедову было предъявлено обвинение в умышленном убийстве с особой жестокостью, убийстве двух и более лиц и убийстве лица, находящегося в беспомощном состоянии.
За эти преступления виновных повергают пожизненному заключению или на длительный срок заключения.
Напомним, что 13 февраля этого года Ахмед Ахмедов (1999 года рождения) убил отца, мать и малолетнего брата, а до этого - сестру и ее малолетнюю дочь.
Ахмед Ахмедов страдал психическим расстройством, но проходил лечение.
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