Уровень пыли в столице превышает норму в три раза
Уровень пыли в столице превышает норму втрое
В Баку и на Апшеронском полуострове наблюдается рост объема пыли в воздухе. По данным Национальной гидрометеорологической службы, объем пыли превышает норму в 2,5-3 раза.
Синоптики утверждают, что пыльный воздух попал в Азербайджан из Туркменистана и сохранится еще два дня.
Однако не секрет, что значительное количество пыли в столице – это результат бесконечных ремонтных работ на дорогах, строек и реконструкций различных объектов.
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- В мире
- 2 сентябрь 2024 13:25
Общество
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- 2 сентябрь 2024, 15:48
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила предварительные результаты состоявшихся 1 сентября внеочередных парламентских выборов в Милли Меджлис. Согласно результатам, правящая партия «Новый Азербайджан» (YAP) получила более половины парламентских мест (68). Ожидается, что 13 мест будут распределены между 10 партиями в общей сложности. Партия гражданской солидарности будет представлена тремя местами, а Партия справедливости, права и демократии — двумя местами. Восемь других партий — Республиканская альтернативная партия, Партия национальной независимости, Партия демократических реформ, Партия родины, Партия Великого созидания, Партия Великого Азербайджана, Партия национального фронта и Партия демократического просвещения Азербайджана — близки к получению по одному месту каждая.
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- 2 сентябрь 2024, 11:02
Придерживаясь своей стратегической цели «Упрощаем доступ, расширяем возможности!», ООО «Azercell Teleсom» представляет очередное новшество в этой концепции. Начиная со 2 сентября 2024 года, абоненты могут воспользоваться полным спектром услуг в офисах Azercell при наличии цифрового удостоверения личности. Проект реализуется совместно с Агентством инноваций и цифрового развития (IRIA).
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- 31 август 2024, 19:52
Онлайн-встреча активистов гражданского общества, посвященная ситуации с правами человека в Азербайджане, созванная по инициативе Комитета солидарности во имя справедливости, подчеркнула серьезную обеспокоенность в связи с задержанием журналистов, политических активистов и противников войны. Встреча, состоявшаяся 30 августа, совпала с Международным днем памяти пропавших без вести и подчеркнула текущие проблемы, с которыми сталкиваются как азербайджанское, так и армянское общества в результате карабахских конфликтов.
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- 31 август 2024, 15:08
В воскресенье, 1 сентября в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается без осадков. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным ветром. Температура воздуха ночью составит 21-26° тепла, днем 33-38° тепла, сообщает Национальная служба гидрометеорологии при минэкологии.
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