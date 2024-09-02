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(8 часов назад)
Уровень пыли в столице превышает норму в три раза

Уровень пыли в столице превышает норму в три раза

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Уровень пыли в столице превышает норму втрое

В Баку и на Апшеронском полуострове наблюдается рост объема пыли в воздухе. По данным Национальной гидрометеорологической службы, объем пыли превышает норму в 2,5-3 раза.

Синоптики утверждают, что пыльный воздух попал в Азербайджан из Туркменистана и сохранится еще два дня.

Однако не секрет, что значительное количество пыли в столице – это результат бесконечных ремонтных работ на дорогах, строек и реконструкций различных объектов.

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