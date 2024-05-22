В Азербайджане растет число туристов из стран Азии

В течение января – апреля 2024 г. в Азербайджан приехали из 174 стран 726,4 тыс. иностранцев и лиц без гражданства. Это на 38,9% больше чем было за аналогичный период прошлого года.

Об этом говорится в сообщении государственной пограничной службы Азербайджана.

28,8% приехавших прибыли из РФ, 19% из Турции, 9,7% из Ирана, 8,4% из Индии, 4,6% из Грузии.

При этом, по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. число прибывших из КНР возросло в 3,3 раза, Индии – в 2,4 раза, Казахстана – в 2,1 раз, Южной Кореи – в 2 раза, Саудовской Аравии – в 2 раза, Бахрейна - в 2 раза, Кыргызстана - в 1,9 раза, Филиппин - в 1,9 раза, Омана - в 1,9 раза, Испании – в 1,8 раза, Ирана – в 1,6 раза, Таджикистана - в 1,6 раза, Египта – в 1,5 раза, Туркменистана – в 1,5 раза, Кувейта – в 1,5 раза.

Число прибывших из стран Персидского залива возросло в 1,6 раза и составило 121,9 тыс человек, ЕС – на 35,6% (27,3 тыс.), СНГ – на 30,3% (277,9 тыс.).

Число выехавших за рубеж граждан Азербайджана возросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 29,4% и составило 638,2 тыс.

В Иран выехало на 43,8% больше граждан Азербайджана чем в январе-апреле 2023 г., в Турцию – на 27%, Грузию - 25,2%, РФ – 16,7%.

Больше всего выехало граждан Азербайджана в Турцию - 38,2%, далее следуют РФ – 21,7%, Грузия - 9,1%, Иран – 8,7%. другие страны - 22,3%.