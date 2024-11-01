В Баку открылось инклюзивное кафе «Кашалата» для поддержки трудоустройства молодежи с ограниченными возможностями
В ярком новом дополнении к социальной сцене Баку, недавно открывшееся кафе Kashalata приветствует клиентов по адресу Узеира Гаджибекова, 57. Кафе, созданное при совместной поддержке Pasha Holding и Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана, а также при участии Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA), SOCAR и Trendyol Azerbaijan, является первым инклюзивным заведением в Азербайджане, призванным расширить возможности молодежи с ограниченными возможностями посредством трудоустройства.
Инициатива, возглавляемая организацией «Birgə və Sağlam» (Вместе и здоровы), Kashalata Café направлена на разрушение социальных барьеров путем создания инклюзивной рабочей среды для людей с ограниченными возможностями. Из 20 молодых сотрудников, работающих в кафе, 10 имеют физические ограничения, что привносит уникальное измерение в сферу гостеприимства Баку, сокращая разрывы в занятости для маргинализированных сообществ.
Инициативы корпоративной социальной ответственности (КСО) Pasha Holding отдают приоритет поддержке женщин и детей, что подтверждается рядом проектов, включающих помощь детям с талассемией и аутизмом, акциям сдачи крови и поддержке детских домов. Это последнее начинание еще больше укрепляет роль Pasha Holding в продвижении социальной интеграции в Азербайджане.
В самом сердце кафе молодые сотрудники не только осваивают ценные профессиональные навыки, но и являются частью более широкой миссии по развитию общества, которое ценит разнообразие и инклюзивность. Когда клиенты потягивают кофе, они вносят свой вклад в дело, которое выходит за рамки прибыли, помогая вплетать инклюзивность в ткань азербайджанского общества.
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