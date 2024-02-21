В Баку ожидается ветреная погода, в горах - снег

На фоне продолжающихся усилий по поддержке сельскохозяйственного сектора Азербайджан недавно объявил о планах организации кредитных ярмарок в рамках фестивалей аграрного бизнеса. Эта инициатива, представленная директором Центра аграрных инноваций Министерства сельского хозяйства Анаром Джафаровым, подчеркивает согласованные усилия по облегчению доступа фермеров к финансированию и содействию развитию сельских районов.