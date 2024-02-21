В Баку ожидается ветреная погода, горах - снег
В Баку ожидается ветреная погода, в горах - снег
В четверг, 22 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки с перерывами, умеренный северо-восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит +2 +4°, днем +4 +6°, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба при Минэкологии Азербайджана.
В горных и предгорных районах Азербайджана ожидается снег.
В некоторых районах ожидаются туман с перерывами, умеренный восточный ветер.
Температура воздуха в низменности составит ночью +2 +6°, днем +7 +11°.
В горах ночью ожидается -3 -8°, днем от -3° до +2°.
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