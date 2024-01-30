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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

В Бейлагане в результате столкновения «Камаза» с «Жигулями» погибли трое

Минувшей ночью на мосту близ села Имамверди Бейлаганского района грузовик «Камаз», груженный стройматериалами, потерял управление и столкнулся с автомобилем «Жигули».

В результате, «Камаз» упал с моста, а «Жигули был отброшен с проезжей части. Водители обоих автомобилей и пассажир «Жигулей» погибли.

Как сообщили правоохранительные органы, при падении с моста, «Камаз» перекрыл движение на железной дороге Баку-Горадиз. Предпринимаются меры по восстановлению движения. Правоохранительные органы ведут расследование.

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