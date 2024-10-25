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(39 минут назад)
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В центре столицы создается новая пешеходная зона: Движение транспорта по ул. Азиза Алиева прекращается

В центре столицы создается новая пешеходная зона: Движение транспорта по ул. Азиза Алиева прекращается

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В центре столицы создается новая пешеходная зона: Движение транспорта по ул. Азиза Алиева прекращается

С 27 октября начинется реализация проекта, касающегося  улицы Азиза Алиева и «Ичери Шехер», говорится в сообщении Министерства цифрового развития и транспорта.

Проект предусматривает ограничение автомобильного движения на пересечении улицы Истиглалиет и проспекта Азербайджан (перед зданием «Монолит»).

На площади  «Молодежи»  (перед  «Гоша гала гапысы» ) будет создана стоянка туристических автобусов.

На улице Ализа Алиева (бывшая Зевина) полностью ограничат автомобильное движение.  Въезд  транспорта на территорию Ичеришехер будет позволен только для проживающих там граждан и дипломатических представителей,  технических, жилищно-коммунальных служб и предприятий.  Въезд транспорта в Ичеришехер будет только с проспекта Нефтчиляр.

На указанной территории, где ограничат движение транспорта, планируется создать пешеходную зону.  Ограничение автомобильного движения по улице Азиза Алиева позволит расширить пешеходную зону от улицы Низами (Торговая) и продлить ее до приморского Бульвара.  Благодаря этому в центральной части города будет создана огромная пешеходная зона, говорится в сообщении.

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