В центре столицы создается новая пешеходная зона: Движение транспорта по ул. Азиза Алиева прекращается

В центре столицы создается новая пешеходная зона: Движение транспорта по ул. Азиза Алиева прекращается

В центре столицы создается новая пешеходная зона: Движение транспорта по ул. Азиза Алиева прекращается

С 27 октября начинется реализация проекта, касающегося улицы Азиза Алиева и «Ичери Шехер», говорится в сообщении Министерства цифрового развития и транспорта.

Проект предусматривает ограничение автомобильного движения на пересечении улицы Истиглалиет и проспекта Азербайджан (перед зданием «Монолит»).

На площади «Молодежи» (перед «Гоша гала гапысы» ) будет создана стоянка туристических автобусов.

На улице Ализа Алиева (бывшая Зевина) полностью ограничат автомобильное движение. Въезд транспорта на территорию Ичеришехер будет позволен только для проживающих там граждан и дипломатических представителей, технических, жилищно-коммунальных служб и предприятий. Въезд транспорта в Ичеришехер будет только с проспекта Нефтчиляр.

На указанной территории, где ограничат движение транспорта, планируется создать пешеходную зону. Ограничение автомобильного движения по улице Азиза Алиева позволит расширить пешеходную зону от улицы Низами (Торговая) и продлить ее до приморского Бульвара. Благодаря этому в центральной части города будет создана огромная пешеходная зона, говорится в сообщении.