В четверг потеплеет, в Баку осадки прекратятся
В четверг потеплеет, в Баку осадки прекратятся
9 мая в Баку и на Апшероне будет переменчивая погода без осадков. Ветер юго-западный. Температура воздуха ночью +12+15, днем будет +19+24 градуса.
По районам страны осадки с грозами продолжатся, в ряде горных областей выпадет снег. Ветер восточный.
В низменности ночью +10+15, днем +20+25. В горах ночью +2+?, днем +7+12 градусов.
Общество
-
- 8 май 2024, 18:11
Сотрудники полиции провели операцию против преступной группы, занимавшейся изготовлением поддельного алкоголя и его продажей. Об этом сообщила пресс-служба МВД.
-
Азербайджан готов сделать значительный шаг вперед в сфере здравоохранения, поскольку со следующего года планирует включить лечение онкологических заболеваний в свою систему обязательного медицинского страхования.
-
- 8 май 2024, 16:48
Национальная гидрометеорологическая служба Азербайджана будет применять цветовую шкалу в прогнозах о метеорологических явлениях. Об этом было заявлено на сегодняшней пресс-конференции представителей данного ведомства.
-
В то время как Азербайджан готовится к парламентским и муниципальным выборам, которые должны состояться позднее в этом году, опасения по поводу целостности избирательного процесса и состояния гражданских свобод бросают тень на ход выборов. Эти выборы, проходящие на фоне заявлений правительства о проведении реформ и обвинений оппозиции в манипуляциях, подчеркивают растущую напряженность в демократических процессах в стране.
Написать отзыв