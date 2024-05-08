В четверг потеплеет, в Баку осадки прекратятся

В четверг потеплеет, в Баку осадки прекратятся

9 мая в Баку и на Апшероне будет переменчивая погода без осадков. Ветер юго-западный. Температура воздуха ночью +12+15, днем будет +19+24 градуса.

По районам страны осадки с грозами продолжатся, в ряде горных областей выпадет снег. Ветер восточный.

В низменности ночью +10+15, днем +20+25. В горах ночью +2+?, днем +7+12 градусов.