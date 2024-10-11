В Газахском филиале Бакинского Государственного Университета отравились 18 студентов

Сообщается, что в Газахском филиале Бакинского Государственного Университета (БГУ) отравились 18 студентов.

Как сообщили Turan в Объединении управления медицинских территориальных подразделений (TƏBİB) Азербайджана, начиная с 19:00 10 октября в Газахскую районную центральную больницу поступило 18 человек с подозрением на отравление.

Каждому из них оказана необходимая медицинская помощь. 16 человек выписаны на амбулаторное лечение, двое остаются на лечении в отделении неотложной помощи, их состояние оценивается как средней тяжести.

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана заявило, что начато расследование для выяснения причин инцидента. По результатам расследования будет предоставлена ​​дополнительная информация.

Получить комментарий БГУ по данному вопросу не удалось.

По инсайдерской информации студенты отравились, поужинав донером в буфете филиала.