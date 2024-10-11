В Газахском филиале Бакинского Государственного Университета отравились 18 студентов
Сообщается, что в Газахском филиале Бакинского Государственного Университета (БГУ) отравились 18 студентов.
Как сообщили Turan в Объединении управления медицинских территориальных подразделений (TƏBİB) Азербайджана, начиная с 19:00 10 октября в Газахскую районную центральную больницу поступило 18 человек с подозрением на отравление.
Каждому из них оказана необходимая медицинская помощь. 16 человек выписаны на амбулаторное лечение, двое остаются на лечении в отделении неотложной помощи, их состояние оценивается как средней тяжести.
Агентство продовольственной безопасности Азербайджана заявило, что начато расследование для выяснения причин инцидента. По результатам расследования будет предоставлена дополнительная информация.
Получить комментарий БГУ по данному вопросу не удалось.
По инсайдерской информации студенты отравились, поужинав донером в буфете филиала.
Общество
-
- 12 октябрь 2024, 13:31
В воскресенье в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью и утром местами возможны кратковременные осадки, подует северо-восточный ветер.
-
- 11 октябрь 2024, 17:03
В субботу на Апшероне ожидаются интенсивные осадки с грозой.
-
- 11 октябрь 2024, 13:10
12 октября в столице местами пройдут дожди, на Апшероне осадки будут интенсивными, сообщают синоптики Национального центра гидрометрологии.
-
- 11 октябрь 2024, 09:35
Являясь партнером лидера инноваций и скорости - компании "Bakcell", "INMerge" успешно продолжает проведение Инновационного Саммита. В первый день мероприятия генеральный директор Bakcell Клаус Мюллер принял участие в панельной дискуссии под названием "Успешные стратегии ведущих телекоммуникационных компаний".
Написать отзыв