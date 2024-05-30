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(6 часов назад)
В пятницу будет по-летнему жарко

В пятницу будет по-летнему жарко

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В пятницу будет по-летнему жарко

31 мая в Баку и на Абшероне осадков не ожидается. Подует умеренный юго-восточный ветер. Температура воздуха днем повысится до  +28+33°.

В ряде горных райов страны пройдут осадки, местами интенсивные. Ветер восточный.

Температура воздуха в низменности днем повысится до +34°, местами до +36°. В горах днем будет +21+26°.

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