В пятницу будет по-летнему жарко
В пятницу будет по-летнему жарко
31 мая в Баку и на Абшероне осадков не ожидается. Подует умеренный юго-восточный ветер. Температура воздуха днем повысится до +28+33°.
В ряде горных райов страны пройдут осадки, местами интенсивные. Ветер восточный.
Температура воздуха в низменности днем повысится до +34°, местами до +36°. В горах днем будет +21+26°.
Общество
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В последние недели река Кура вышла из берегов, что привело к обширным наводнениям в западном регионе Азербайджана. Особенно сильно пострадал Товузский район, где, как сообщается, были уничтожены гектары сельскохозяйственных культур.
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Согласно отчету, опубликованному Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Азербайджан занял второе место по числу зарегистрированных случаев заболевания корью среди европейских стран.
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ABŞ-nin Bakıdakı səfirliyi Beynəlxalq Təhsil üzrə Amerika Şurası ilə birgə Birləşmiş Ştatlarda təhsil almağa marağı olan orta məktəb və universitet tələbələri, eləcə də onların valideynləri üçün EducationUSA Məzun Sərgisini təşkil edəcək.
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- 29 май 2024, 16:37
30 мая погода в Баку и Апшероне ожидается без осадков. Ветер юго-восточный. Температура воздуха днем повысится до +31 градуса.
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