В пятницу будет по-летнему жарко

В пятницу будет по-летнему жарко

31 мая в Баку и на Абшероне осадков не ожидается. Подует умеренный юго-восточный ветер. Температура воздуха днем повысится до +28+33°.

В ряде горных райов страны пройдут осадки, местами интенсивные. Ветер восточный.

Температура воздуха в низменности днем повысится до +34°, местами до +36°. В горах днем будет +21+26°.