В пятницу потеплеет

Азербайджанская команда завоевала 4 медали на XX Международной Жаутыковской олимпиаде C 8 по 14 января 2024 года в Республике Казахстан прошла XX Международная Жаутыковская олимпиада по информатике, в которой приняли участие 700 учащихся из 16 стран мира. Школьники, проходящие подготовку и принимающие участие на международных олимпиадах по информатике при поддержке Azercell, присоединились к соревнованиям в режиме онлайн и завоевали в общей сложности 4 медали, в числе которых 2 серебряные и 2 бронзовые. Учащийся 11-го класса лицея с физико-математическим и информатическим уклоном при Министерстве науки и образования города Баку Фуад Гараев и ученик 10-го класса Лицея им. академика Зарифы Алиевой Айхан Демирли завоевали серебряные медали, а учащийся 10-го класса школы-лицея «Анкара» Али Алиев и ученик 10-го класса лицея с физико-математическим и информатическим уклоном при Министерстве науки и образования города Баку Рауль Джафарли были награждены бронзовыми медалями.