В результате взрыва в котельной, один человек получил ожоги
В результате взрыва в котельной, один человек получил ожоги
Один человек пострадал в результате взрыва в котельной жилого здания на проспекте Иншатчылар в Баку в 4 часа утра 6 февраля.
Котельная располагалась в ветхом помещении, несмотря на обращения в госструктуры, мер принято не было.
В МЧС сообщили, что на место происшествия были привлечены пожарные и силы службы особого риска.
В результате взрыва помещение пришло в непригодное для использования состояние. Взрывной волной выбило стекла в окнах близлежащего здания, нанесен ущерб 11 легковым автомобилям.
В результате происшествия один человек с ожогами помещен в больницу.
Ведется расследование.
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