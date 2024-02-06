В результате взрыва в котельной, один человек получил ожоги

В результате взрыва в котельной, один человек получил ожоги

Один человек пострадал в результате взрыва в котельной жилого здания на проспекте Иншатчылар в Баку в 4 часа утра 6 февраля.

Котельная располагалась в ветхом помещении, несмотря на обращения в госструктуры, мер принято не было.

В МЧС сообщили, что на место происшествия были привлечены пожарные и силы службы особого риска.

В результате взрыва помещение пришло в непригодное для использования состояние. Взрывной волной выбило стекла в окнах близлежащего здания, нанесен ущерб 11 легковым автомобилям.

В результате происшествия один человек с ожогами помещен в больницу.

Ведется расследование.