В сентябре на освобожденных территориях были обезврежены 767 мин и 3301 НБП
В сентябре на освобожденных территориях были обезврежены 767 мин и 3301 НБП
В сентябре на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана было обнаружено и обезврежено 478 противотанковых, 289 противопехотных мин, а также 3 301 неразорвавшийся боеприпас (НБП).
Об этом сообщает Азербайджанское национальное агентство по разминированию (ANAMA).
В течение месяца от мин очищена территория площадью 6118.2 га.
Операции по разминированию проводились ANAMA, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службой, а также четырьмя частными компаниями.
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