В сентябре на освобожденных территориях были обезврежены 767 мин и 3301 НБП

В сентябре на освобожденных территориях были обезврежены 767 мин и 3301 НБП

В сентябре на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана было обнаружено и обезврежено 478 противотанковых, 289 противопехотных мин, а также 3 301 неразорвавшийся боеприпас (НБП).

Об этом сообщает Азербайджанское национальное агентство по разминированию (ANAMA).

В течение месяца от мин очищена территория площадью 6118.2 га.

Операции по разминированию проводились ANAMA, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службой, а также четырьмя частными компаниями.