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(22 минуты назад)
В сентябре на освобожденных территориях были обезврежены 767 мин и 3301 НБП

В сентябре на освобожденных территориях были обезврежены 767 мин и 3301 НБП

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В сентябре на освобожденных территориях были обезврежены 767 мин и 3301 НБП

В сентябре на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана было обнаружено и обезврежено 478 противотанковых, 289 противопехотных мин, а также 3 301 неразорвавшийся боеприпас (НБП).

Об этом сообщает  Азербайджанское национальное агентство  по разминированию (ANAMA).

В течение месяца от мин очищена территория площадью 6118.2 га.

Операции по разминированию проводились ANAMA, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службой, а также четырьмя частными компаниями.

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